09 июля 2023
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07 июля 2023

Жителя ЯНАО обеспокоил болезненный вид оленя, который прогуливался возле озера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, олени
Оленя заметили в районе озера Итулор Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в районе озера Итулор местный житель снял на видео оленя. Автора ролика обеспокоил болезненный вид животного и его худоба. Соответствующий пост опубликован в соцсетях.

«Вот друзья, олежка вышел на прогулку в районе озера Итулор. Худенький, маленький такой, лапы что-то не стоят. Ужас!» — говорит автор ролика в видео, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользовали предположили, что олень болен. Некоторые из комментаторов отреагировали с юмором. «После пятницы не каждый на ноги встанет» — отметил Константин Маменко. «Ну это же наши, местные», — написал Виктор Альчинский.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) на переправу пришел олень. Местная жительница опубликовала фото животного в социальных сетях.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в районе озера Итулор местный житель снял на видео оленя. Автора ролика обеспокоил болезненный вид животного и его худоба. Соответствующий пост опубликован в соцсетях. «Вот друзья, олежка вышел на прогулку в районе озера Итулор. Худенький, маленький такой, лапы что-то не стоят. Ужас!» — говорит автор ролика в видео, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользовали предположили, что олень болен. Некоторые из комментаторов отреагировали с юмором. «После пятницы не каждый на ноги встанет» — отметил Константин Маменко. «Ну это же наши, местные», — написал Виктор Альчинский. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) на переправу пришел олень. Местная жительница опубликовала фото животного в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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