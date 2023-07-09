Жителя ЯНАО обеспокоил болезненный вид оленя, который прогуливался возле озера. Видео

10 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Оленя заметили в районе озера Итулор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в районе озера Итулор местный житель снял на видео оленя. Автора ролика обеспокоил болезненный вид животного и его худоба. Соответствующий пост опубликован в соцсетях. «Вот друзья, олежка вышел на прогулку в районе озера Итулор. Худенький, маленький такой, лапы что-то не стоят. Ужас!» — говорит автор ролика в видео, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользовали предположили, что олень болен. Некоторые из комментаторов отреагировали с юмором. «После пятницы не каждый на ноги встанет» — отметил Константин Маменко. «Ну это же наши, местные», — написал Виктор Альчинский. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) на переправу пришел олень. Местная жительница опубликовала фото животного в социальных сетях.

В Ямало-Ненецком автономном округе в районе озера Итулор местный житель снял на видео оленя. Автора ролика обеспокоил болезненный вид животного и его худоба. Соответствующий пост опубликован в соцсетях. «Вот друзья, олежка вышел на прогулку в районе озера Итулор. Худенький, маленький такой, лапы что-то не стоят. Ужас!» — говорит автор ролика в видео, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользовали предположили, что олень болен. Некоторые из комментаторов отреагировали с юмором. «После пятницы не каждый на ноги встанет» — отметил Константин Маменко. «Ну это же наши, местные», — написал Виктор Альчинский. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) на переправу пришел олень. Местная жительница опубликовала фото животного в социальных сетях.