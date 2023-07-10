В Курганской области авария привела к смерти ребенка из Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Курганской области произошла авария, в которой погиб ребенок Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области погибла десятилетняя девочка из Челябинска. Авария произошла на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщается в официальной группе «ГИБДД45» в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории Целинного округа погибла десятилетняя девочка из Челябинской области. Водитель LADA Granta допустил столкновение с автомобилем LADA Vesta, осуществляющего движение по главной дороге со стороны с. Целинное в сторону г. Кургана. От удара автомобиль Vesta допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожного происшествия скончалась 10-летняя девочка», — указано в посте группы.

Сообщается, что девочка во время столкновения находилась на заднем сидении автомобиля LADA Granta и была пристегнута ремнем безопасности. Как указано в посте, за рулем находился дедушка и еще одним пассажиром была женщина. Их госпитализировали. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них и были в автомобиле LADA Vesta.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Целинном муниципальном округе Курганской области погибла десятилетняя девочка из Челябинска. Авария произошла на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщается в официальной группе «ГИБДД45» в социальной сети «ВКонтакте». «На территории Целинного округа погибла десятилетняя девочка из Челябинской области. Водитель LADA Granta допустил столкновение с автомобилем LADA Vesta, осуществляющего движение по главной дороге со стороны с. Целинное в сторону г. Кургана. От удара автомобиль Vesta допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожного происшествия скончалась 10-летняя девочка», — указано в посте группы. Сообщается, что девочка во время столкновения находилась на заднем сидении автомобиля LADA Granta и была пристегнута ремнем безопасности. Как указано в посте, за рулем находился дедушка и еще одним пассажиром была женщина. Их госпитализировали. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них и были в автомобиле LADA Vesta.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...