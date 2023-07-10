В Курганской области авария привела к смерти ребенка из Челябинска. Видео

10 июля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

В Курганской области произошла авария, в которой погиб ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном муниципальном округе Курганской области погибла десятилетняя девочка из Челябинска. Авария произошла на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщается в официальной группе «ГИБДД45» в социальной сети «ВКонтакте». «На территории Целинного округа погибла десятилетняя девочка из Челябинской области. Водитель LADA Granta допустил столкновение с автомобилем LADA Vesta, осуществляющего движение по главной дороге со стороны с. Целинное в сторону г. Кургана. От удара автомобиль Vesta допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожного происшествия скончалась 10-летняя девочка», — указано в посте группы. Сообщается, что девочка во время столкновения находилась на заднем сидении автомобиля LADA Granta и была пристегнута ремнем безопасности. Как указано в посте, за рулем находился дедушка и еще одним пассажиром была женщина. Их госпитализировали. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них и были в автомобиле LADA Vesta.

В Целинном муниципальном округе Курганской области погибла десятилетняя девочка из Челябинска. Авария произошла на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное. Об этом сообщается в официальной группе «ГИБДД45» в социальной сети «ВКонтакте». «На территории Целинного округа погибла десятилетняя девочка из Челябинской области. Водитель LADA Granta допустил столкновение с автомобилем LADA Vesta, осуществляющего движение по главной дороге со стороны с. Целинное в сторону г. Кургана. От удара автомобиль Vesta допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожного происшествия скончалась 10-летняя девочка», — указано в посте группы. Сообщается, что девочка во время столкновения находилась на заднем сидении автомобиля LADA Granta и была пристегнута ремнем безопасности. Как указано в посте, за рулем находился дедушка и еще одним пассажиром была женщина. Их госпитализировали. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них и были в автомобиле LADA Vesta.