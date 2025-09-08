Обезглавленное тело обнаружено в Калининградской области. Отмечается, что мужчине было 43 года и он являлся генеральным директором компании «К-Поташ Сервис».
Его тело заметили прохожие под мостом. Мужчина был обезглавлен, а рядом с ним был найден буксировочный трос. Что известно к этому часу по происшествию — в материале URA.RU.
Найдено тело в Калининградской области
Утром 8 сентября было найдено тело погибшего Алексея Синицина в поселке Высокое Гурьевского района. Сообщается, что он был руководителем компании «К-Поташ Сервис».
Очевидцы заметили погибшего мужчину под мостом. Он там находился без головы. Об этом написали в новостных telegram-каналах. Также отмечается, что рядом с мужчиной лежал буксировочный трос.
Заявление СКР по поводу погибшего
В региональном следственном комитете подтвердили смерть мужчины. Следователи проводят проверку по поводу гибели местного жителя.
«В Калининградской области следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, найденного обезглавленным», — указано в материале РБК. Они приводят заявление пресс-службы ведомства.
Что известно о погибшем мужчине
Алексей Синицину было 43 года. Он являлся генеральным директором компании «К-Поташ Сервис» с 2022 года. В числе основателей организации числятся фирмы, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре.
В прошлом году предприятие оказалось вовлечено в громкий скандал — запуск калийного рудника в поселке Нивенское, строительство которого находится под контролем «К-Поташ Сервис», был вновь перенесен. Как пояснили представители компании, на объекте продолжаются проектно-изыскательские работы, а также проводится замена оборудования. Изначально планировалось, что рудник начнет работу еще в 2021 году, однако этим планам помешали протестные акции местных жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.