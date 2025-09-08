Гендиректор компании найден обезглавленным под мостом в Калининградской области: что известно к этому часу

В Калининградской области найден обезглавленный гендиректор компании
Синицина заметили под мостом очевидцы, сообщили в новостных telegram-каналах
Синицина заметили под мостом очевидцы, сообщили в новостных telegram-каналах

Обезглавленное тело обнаружено в Калининградской области. Отмечается, что мужчине было 43 года и он являлся генеральным директором компании «К-Поташ Сервис». 

Его тело заметили прохожие под мостом. Мужчина был обезглавлен, а рядом с ним был найден буксировочный трос. Что известно к этому часу по происшествию — в материале URA.RU.

Найдено тело в Калининградской области

Утром 8 сентября было найдено тело погибшего Алексея Синицина в поселке Высокое Гурьевского района. Сообщается, что он был руководителем компании «К-Поташ Сервис».

Очевидцы заметили погибшего мужчину под мостом. Он там находился без головы. Об этом написали в новостных telegram-каналах. Также отмечается, что рядом с мужчиной лежал буксировочный трос.

Заявление СКР по поводу погибшего

В региональном следственном комитете подтвердили смерть мужчины. Следователи проводят проверку по поводу гибели местного жителя.

«В Калининградской области следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, найденного обезглавленным», — указано в материале РБК. Они приводят заявление пресс-службы ведомства.

Что известно о погибшем мужчине

Алексей Синицину было 43 года. Он являлся генеральным директором компании «К-Поташ Сервис» с 2022 года. В числе основателей организации числятся фирмы, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре.

Компания ранее попадала в скандал из-за переноса работы на руднике (архивное фото)
Фото:

В прошлом году предприятие оказалось вовлечено в громкий скандал — запуск калийного рудника в поселке Нивенское, строительство которого находится под контролем «К-Поташ Сервис», был вновь перенесен. Как пояснили представители компании, на объекте продолжаются проектно-изыскательские работы, а также проводится замена оборудования. Изначально планировалось, что рудник начнет работу еще в 2021 году, однако этим планам помешали протестные акции местных жителей.

