Россияне массово стали обращаться к психологам за последние месяцы

В России за последние два месяца спрос на услуги психологов вырос почти в четыре раза, а продажи антидепрессантов увеличились на треть. Об этом сообщает и аналитическая компания RNC Pharma.
Эксперты связывают рост обращений к психологам и повышенный спрос на лекарства с непривычно холодным и пасмурным летом. «Это нарушает привычный ритм сезонов. Мы лишаемся важного переходного периода, когда психика постепенно готовится к осени. Вместо этого происходит резкий скачок, это дезориентирует и усиливает чувство потери», — рассказала руководитель сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Анна Никулина «Известиям». По словам специалистов, россияне чаще стали жаловаться на апатию, тревожность и плохое настроение.
К сентябрю 2025 года спрос на услуги психологов вырос почти в четыре раза по сравнению с июлем. Обычно такое увеличение фиксируется только к октябрю-ноябрю, пояснила клинический директор сервиса Alter Анастасия Черткова. В свою очередь, в аналитической компании RNC Pharma сообщили, что с июля интерес к антидепрессантам вырос на 27,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Всего с начала 2025 года в России было продано почти 13 миллионов упаковок антидепрессантов на сумму более 10 миллиардов рублей — это на 36% больше, чем годом ранее.
Аналитики отметили, что традиционно пики продаж антидепрессантов приходятся на начало весны, конец лета и начало осени. В 2023 году значительный рост спроса наблюдался в августе, а в 2024 — в октябре. Специалисты подчеркивают, что необычные погодные условия летом 2025 года привели к смещению этого графика и резкому увеличению обращений за психологической помощью уже к началу осени.
Ранее аналитики отмечали, что в ряде регионов, например, в Пермском крае, за первое полугодие 2025 года спрос на снотворные и седативные препараты, а также психостимуляторы и ноотропы снизился, несмотря на рост их продаж в денежном выражении. При этом в 2023 и 2024 годах пики продаж антидепрессантов и обращений к психологам традиционно приходились на конец лета и осень, однако в 2025 году из-за необычной погоды этот всплеск произошел раньше.
