09 июля 2023
08 июля 2023

Путин наградил двух военнослужащих из ЯНАО орденами Мужества

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, орден мужества, вручение, цветы, память, сво
Сергей Руотси и Сергей Назаров удостоились орденов Мужества (посмертно) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Мужества двух военнослужащих из ЯНАО. Сергей Руотси и Сергей Назаров получили награды посмертно, сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский.

«Сегодня стало известно о том, что президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества наших земляков Сергея Руотси и Сергея Назарова, к сожалению, посмертно. Имена героев навсегда останутся в сердцах салехардцев», — написал в личном telegram-канале Алексей Титовский.

Он отметил, что награждение состоялось в годовщину Полтавской битвы, прошедшей 10 июля 1709 года. Титовский гордится героическими земляками, отдавшими жизнь за Родину. Мэр добавил, что память погибших салехардцев будет увековечена в пантеоне Победы. В настоящее время скульпторы заканчивают работу над проектом памятника героям спецоперации.

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите территорий России принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Мужества двух военнослужащих из ЯНАО. Сергей Руотси и Сергей Назаров получили награды посмертно, сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский. «Сегодня стало известно о том, что президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества наших земляков Сергея Руотси и Сергея Назарова, к сожалению, посмертно. Имена героев навсегда останутся в сердцах салехардцев», — написал в личном telegram-канале Алексей Титовский. Он отметил, что награждение состоялось в годовщину Полтавской битвы, прошедшей 10 июля 1709 года. Титовский гордится героическими земляками, отдавшими жизнь за Родину. Мэр добавил, что память погибших салехардцев будет увековечена в пантеоне Победы. В настоящее время скульпторы заканчивают работу над проектом памятника героям спецоперации. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите территорий России принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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