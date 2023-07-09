Путин наградил двух военнослужащих из ЯНАО орденами Мужества

10 июля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Сергей Руотси и Сергей Назаров удостоились орденов Мужества (посмертно) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Мужества двух военнослужащих из ЯНАО. Сергей Руотси и Сергей Назаров получили награды посмертно, сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский. «Сегодня стало известно о том, что президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества наших земляков Сергея Руотси и Сергея Назарова, к сожалению, посмертно. Имена героев навсегда останутся в сердцах салехардцев», — написал в личном telegram-канале Алексей Титовский. Он отметил, что награждение состоялось в годовщину Полтавской битвы, прошедшей 10 июля 1709 года. Титовский гордится героическими земляками, отдавшими жизнь за Родину. Мэр добавил, что память погибших салехардцев будет увековечена в пантеоне Победы. В настоящее время скульпторы заканчивают работу над проектом памятника героям спецоперации. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите территорий России принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Мужества двух военнослужащих из ЯНАО. Сергей Руотси и Сергей Назаров получили награды посмертно, сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский. «Сегодня стало известно о том, что президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества наших земляков Сергея Руотси и Сергея Назарова, к сожалению, посмертно. Имена героев навсегда останутся в сердцах салехардцев», — написал в личном telegram-канале Алексей Титовский. Он отметил, что награждение состоялось в годовщину Полтавской битвы, прошедшей 10 июля 1709 года. Титовский гордится героическими земляками, отдавшими жизнь за Родину. Мэр добавил, что память погибших салехардцев будет увековечена в пантеоне Победы. В настоящее время скульпторы заканчивают работу над проектом памятника героям спецоперации. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите территорий России принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.