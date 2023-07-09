09 июля 2023

Героя РФ Шарпатова оставили в Тюмени без почетного звания

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, шарпатов владимир
Владимир Шарпатов не стал «Почетным гражданином Тюменской области» Фото:

Герою РФ Владимиру Шарпатову отказали в присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которые выдвигали кандидатуру летчика. Шарпатов стал известен в 1996 году после побега из афганского плена.

« Нам пришло письмо от замгубернатора Тюменской области Ольги Мамонтовой, в котором сообщается, что комиссия по наградам и почетным званиям ответило на ходатайство отказом. Вместо этого предложено рассмотреть возможность награждения Шарпатова знаком отличия „За заслуги перед Тюменской области“ (награда имеет более низкий статус — прим. ред.)», — рассказали в партии.

Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

В 2009 году на экраны вышел фильм российский «Кандагар», посвященный побегу. Роль Шарпатова в нем исполнил Александр Балуев.

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Герою РФ Владимиру Шарпатову отказали в присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которые выдвигали кандидатуру летчика. Шарпатов стал известен в 1996 году после побега из афганского плена. « Нам пришло письмо от замгубернатора Тюменской области Ольги Мамонтовой, в котором сообщается, что комиссия по наградам и почетным званиям ответило на ходатайство отказом. Вместо этого предложено рассмотреть возможность награждения Шарпатова знаком отличия „За заслуги перед Тюменской области“ (награда имеет более низкий статус — прим. ред.)», — рассказали в партии. Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается. В 2009 году на экраны вышел фильм российский «Кандагар», посвященный побегу. Роль Шарпатова в нем исполнил Александр Балуев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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