Героя РФ Шарпатова оставили в Тюмени без почетного звания

Владимир Шарпатов не стал «Почетным гражданином Тюменской области» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Герою РФ Владимиру Шарпатову отказали в присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которые выдвигали кандидатуру летчика. Шарпатов стал известен в 1996 году после побега из афганского плена.

« Нам пришло письмо от замгубернатора Тюменской области Ольги Мамонтовой, в котором сообщается, что комиссия по наградам и почетным званиям ответило на ходатайство отказом. Вместо этого предложено рассмотреть возможность награждения Шарпатова знаком отличия „За заслуги перед Тюменской области“ (награда имеет более низкий статус — прим. ред.)», — рассказали в партии.

Агентство направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

В 2009 году на экраны вышел фильм российский «Кандагар», посвященный побегу. Роль Шарпатова в нем исполнил Александр Балуев.