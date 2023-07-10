На курганских трассах ввели новое ограничение из-за жары

В Курганской области ввели временный запрет на езду грузовиков по федеральным трассам

11 июля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В Курганской области ввели ограничение движения для большегрузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на федеральных трассах грузовым машинам временно запретили ездить из-за аномальной жары. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Из-за температуры воздуха свыше 32 градусов с 12.00 до 20.00 (время местное) 11 июля 2023 года вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — указано на сайте дорожной организации. Ограничения коснутся следующих участков трасс: федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;

федеральная трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к г. Тюмень 0 км — 91 км;

федеральная трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125 км — 356 км; Ранее URA.RU писало, что из-за сильной жары 6 июля в Курганской области вводилось ограничение движения для большегрузов. Временный запрет также касался трех федеральных трасс. До этого еще одно ограничение из-за погоды вводили 4 июля.

В Курганской области на федеральных трассах грузовым машинам временно запретили ездить из-за аномальной жары. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Из-за температуры воздуха свыше 32 градусов с 12.00 до 20.00 (время местное) 11 июля 2023 года вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — указано на сайте дорожной организации. Ограничения коснутся следующих участков трасс: Ранее URA.RU писало, что из-за сильной жары 6 июля в Курганской области вводилось ограничение движения для большегрузов. Временный запрет также касался трех федеральных трасс. До этого еще одно ограничение из-за погоды вводили 4 июля.