Сложение полномочий Иваном Костогризом запустит ротацию глав муниципалитетов ЯНАО

Депутат Иван Костогриз получил мандат в обмен на должность главы города Фото: Елена Федорова © URA.RU

В случае если информационная атака в анонимных telegram-каналах на бывшего мэра Нового Уренгоя и депутата законодательного собрания ЯНАО Ивана Костогриза достигнет своей цели, это сыграет на руку окружным властям. Как рассказали URA.RU источники в политблоке, сдача мандата после публикации сведений о якобы скрываемых богатствах в виде дорогих машин, квартир и счетов в банках, запустит новую цепочку ротаций в регионе.

«Расследование и опубликование сведений о якобы принадлежащих самому Костогризу и его близким имуществу и банковских счетах имеет целью завершение карьеры депутата, а это будет на руку окружным властям. Сам Костогриз освободил пост мэра Нового Уренгоя в обмен на мандат депутата, и это обычная история для региона. Так что если депутату придется сложить полномочия, это запустит новую цепочку ротаций», — сообщили собеседники агентства.

Источники напомнили, что Костогриз — далеко не единственный депутат в региональном парламенте, сменивший кабинеты мэра на мандат депутата. «Ранее по такой же схеме в заксобрании оказались Василий Паршаков из Тазовского района, а до него — нынешний омбудсмен Андрей Нестерук из Пуровского. Отставка Костогриза приведет к тому, что в заксобрании окажется очередной бывший мэр — кандидаты на вылет с постов глав муниципалитетов есть», — уверены собеседники.

Реакцию самого Ивана Костогриза на опубликованную информацию о нем и его активах выяснить не удалось — в приемной депутата на звонки журналистов не ответили, на направленный по электронную почту запрос к моменту публикации ответ не поступил. Ответ представителей окружного правительства ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что Костогриз получил мандат по итогам выборов в заксобрание ЯНАО в 2020 году. До избрания в региональный парламент он занимал пост главы Нового Уренгоя.