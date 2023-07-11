Жители Нового Уренгоя пожаловались на автобусы без кондукторов

12 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Жители Нового Уренгоя просят вернуть кондукторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на автобусы без кондукторов и неработающие терминалы. Как пишут горожане в одном из telegram-каналов, пассажиров приходится обслуживать водителю, что может создать аварийную ситуацию. «Почему водители также исполняют роль кондуктора? Водитель должен концентрироваться на дороге, на правилах дорожного движения! Каждый раз при поездке, когда водителю приходится принимать оплату от граждан, предоставлять билет, то вождение автобуса становится больше похоже на ралли с препятствиями, чем на комфортное вождение», — написала Асия в «Воронов Chat». Как оказалось, проблема состоит и в том, что в автобусах часто не работают терминалы. У пассажиров возникают проблемы с оплатой проезда. «Я подтверждаю ситуацию, терминалы часто перезагружаются и невозможно оплатить проезд. С собой карту не ношу, всегда оплачиваю с телефона, но терминалы не всегда срабатывают. А у водителя все проходит. Верните кондукторов», — отметила Ирэн. «Согласна с вопросом, почему терминалы оплаты часто не работают, приходится идти к водителю. И всегда это происходит во время поездки. Нужно возвращать кондукторов», — добавила Варвара. В администрации города жителям ответили, что в автобусах установлены терминалы для приема платежей посредством карт и мобильных приложений. Водители обилечивают пассажиров за наличный расчет на остановках, взимание платы за проезд при движении является нарушением. «В случае таких фактов к водителю применяются меры дисциплинарного воздействия. Для удобства посадки и высадки пассажиров, в том числе маломобильных групп, конструкция автобуса предусматривает наклон автобуса к посадочной площадке, в результате чего происходит задержка открывания двери», — пояснили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на автобусы без кондукторов и неработающие терминалы. Как пишут горожане в одном из telegram-каналов, пассажиров приходится обслуживать водителю, что может создать аварийную ситуацию. «Почему водители также исполняют роль кондуктора? Водитель должен концентрироваться на дороге, на правилах дорожного движения! Каждый раз при поездке, когда водителю приходится принимать оплату от граждан, предоставлять билет, то вождение автобуса становится больше похоже на ралли с препятствиями, чем на комфортное вождение», — написала Асия в «Воронов Chat». Как оказалось, проблема состоит и в том, что в автобусах часто не работают терминалы. У пассажиров возникают проблемы с оплатой проезда. «Я подтверждаю ситуацию, терминалы часто перезагружаются и невозможно оплатить проезд. С собой карту не ношу, всегда оплачиваю с телефона, но терминалы не всегда срабатывают. А у водителя все проходит. Верните кондукторов», — отметила Ирэн. «Согласна с вопросом, почему терминалы оплаты часто не работают, приходится идти к водителю. И всегда это происходит во время поездки. Нужно возвращать кондукторов», — добавила Варвара. В администрации города жителям ответили, что в автобусах установлены терминалы для приема платежей посредством карт и мобильных приложений. Водители обилечивают пассажиров за наличный расчет на остановках, взимание платы за проезд при движении является нарушением. «В случае таких фактов к водителю применяются меры дисциплинарного воздействия. Для удобства посадки и высадки пассажиров, в том числе маломобильных групп, конструкция автобуса предусматривает наклон автобуса к посадочной площадке, в результате чего происходит задержка открывания двери», — пояснили в мэрии.