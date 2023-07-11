11 июля 2023

ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика для нового мегапроекта. Скрин

В Тюмени на аукцион выставили участок для строительства по программе комплексного развития территорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, строительный кран, строительство, новостройки
Новый жилой микрорайон появится в еще не застроенной части Тюмени Фото:

ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика, который займется строительством нового жилого микрорайона по программе комплексного развития территорий. Процедура определения подрядчика проходит в форме торгов и стартовала сегодня, 12 июля, сообщает портал «Сбербанк АСТ».

«Аукцион № SBR012-2307110146.1, право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков. Общая площадь участков — 177,6 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость аукциона — 32,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Аэросъемка, приложенная к закупке, показывает, что участок для комплексного развития находится в районе Плеханово и тянется вдоль объездной автодороги. Процедура определения подрядчика продлится до 14 августа, к 18 августа будет назван победитель аукциона.

Ранее URA.RU рассказало, что для проведения комплексного развития в Тюмени снесут почти 150 домов. Такое решение приняла городская администрация.

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ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика, который займется строительством нового жилого микрорайона по программе комплексного развития территорий. Процедура определения подрядчика проходит в форме торгов и стартовала сегодня, 12 июля, сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307110146.1, право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков. Общая площадь участков — 177,6 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость аукциона — 32,9 млн рублей», — говорится в сообщении. Аэросъемка, приложенная к закупке, показывает, что участок для комплексного развития находится в районе Плеханово и тянется вдоль объездной автодороги. Процедура определения подрядчика продлится до 14 августа, к 18 августа будет назван победитель аукциона. Ранее URA.RU рассказало, что для проведения комплексного развития в Тюмени снесут почти 150 домов. Такое решение приняла городская администрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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