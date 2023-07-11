ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика для нового мегапроекта. Скрин

В Тюмени на аукцион выставили участок для строительства по программе комплексного развития территорий

12 июля 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Новый жилой микрорайон появится в еще не застроенной части Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика, который займется строительством нового жилого микрорайона по программе комплексного развития территорий. Процедура определения подрядчика проходит в форме торгов и стартовала сегодня, 12 июля, сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307110146.1, право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков. Общая площадь участков — 177,6 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость аукциона — 32,9 млн рублей», — говорится в сообщении. Аэросъемка, приложенная к закупке, показывает, что участок для комплексного развития находится в районе Плеханово и тянется вдоль объездной автодороги. Процедура определения подрядчика продлится до 14 августа, к 18 августа будет назван победитель аукциона. Ранее URA.RU рассказало, что для проведения комплексного развития в Тюмени снесут почти 150 домов. Такое решение приняла городская администрация.

ДОМ.РФ ищет в Тюмени подрядчика, который займется строительством нового жилого микрорайона по программе комплексного развития территорий. Процедура определения подрядчика проходит в форме торгов и стартовала сегодня, 12 июля, сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307110146.1, право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков. Общая площадь участков — 177,6 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость аукциона — 32,9 млн рублей», — говорится в сообщении. Аэросъемка, приложенная к закупке, показывает, что участок для комплексного развития находится в районе Плеханово и тянется вдоль объездной автодороги. Процедура определения подрядчика продлится до 14 августа, к 18 августа будет назван победитель аукциона. Ранее URA.RU рассказало, что для проведения комплексного развития в Тюмени снесут почти 150 домов. Такое решение приняла городская администрация.