В Курганской области прогнозируют торнадо

В восточной части Курганской области прогнозируют торнадо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В восточных районах Курганской области с 13 по 14 июля есть вероятность развития торнадо. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С вечера 13 июля до утра 14 июля в восточных районах Курганской области прогнозируется комплекс опасных и неблагоприятных конвективных явлений: сильные грозы, сильные дожди, во время грозы шквалистые усиления ветра до 17-23 м/сек, град. Есть вероятность развития торнадо», — сообщил Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после аномальной жары температура снизится до 11 градусов ночью. По данным областного гидрометцентра, на 13 июля прогнозируют ливни, грозы и град. До этого в регионе несколько дней подряд сохранилась температура 40 и более градусов. Всего с начала лета в регионе было побито уже семь температурных рекордов.