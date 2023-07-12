Курганский митрополит поддержал решение Путина вернуть икону «Троица» в РПЦ

13 июля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

В Курганской епархии поддержали возвращение иконы «Троица» в Свято-Троицкую Сергиевую лавру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал возвращение знаменитой иконы Андрея Рублева «Троица» в Русскую православную церковь (РПЦ) милостью Бога к нашему народу. Святыня была передана из Третьяковской галереи в Свято-Троицкой Сергиевой лавре по решению Путина. «То, что эта святыня возвращается в тяжелый момент в тяжелый момент нашей истории, это действительно показательно, это знак Божьей милости к нашему народу. Я хочу поздравить всех с этим событием и дай Бог, чтобы молитва на нашей земле всегда была сильной и горячей», — сказал митрополит на видео, опубликованном правительством Курганской области. Ранее URA.RU писало, что икону Рублева РПЦ планировала выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако на данное предложение возразили в Третьяковской галерее из-за боязни, что ее перемещение могло повредить святыню. Позже пресс-секретарь Путина заявил, что икона будет передана в храм, после чего ее ждет реставрация. В итоге между Третьяковка передала «Троицу» Андрея Рублева в безвозмездное пользование монастырю. Договор о передачи подписал патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал возвращение знаменитой иконы Андрея Рублева «Троица» в Русскую православную церковь (РПЦ) милостью Бога к нашему народу. Святыня была передана из Третьяковской галереи в Свято-Троицкой Сергиевой лавре по решению Путина. «То, что эта святыня возвращается в тяжелый момент в тяжелый момент нашей истории, это действительно показательно, это знак Божьей милости к нашему народу. Я хочу поздравить всех с этим событием и дай Бог, чтобы молитва на нашей земле всегда была сильной и горячей», — сказал митрополит на видео, опубликованном правительством Курганской области. Ранее URA.RU писало, что икону Рублева РПЦ планировала выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако на данное предложение возразили в Третьяковской галерее из-за боязни, что ее перемещение могло повредить святыню. Позже пресс-секретарь Путина заявил, что икона будет передана в храм, после чего ее ждет реставрация. В итоге между Третьяковка передала «Троицу» Андрея Рублева в безвозмездное пользование монастырю. Договор о передачи подписал патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.