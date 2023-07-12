Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икона будет передана Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование, сообщили в РПЦ
В соглашении между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой было объявлено, что икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в безвозмездное пользование монастырю. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ).
«Состоялась передача Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы», — говорится на официальный сайт РПЦ. Там добавили, что церемония утверждения договора состоялась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где документ был подписан святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.
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