Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре 12 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 + Икона будет передана Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование, сообщили в РПЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В соглашении между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой было объявлено, что икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в безвозмездное пользование монастырю. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ). «Состоялась передача Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы», — говорится на официальный сайт РПЦ. Там добавили, что церемония утверждения договора состоялась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где документ был подписан святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В соглашении между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой было объявлено, что икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в безвозмездное пользование монастырю. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ). «Состоялась передача Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы», — говорится на официальный сайт РПЦ. Там добавили, что церемония утверждения договора состоялась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где документ был подписан святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям