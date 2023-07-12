Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, икона, снегопад, голуби, икона троицы
Икона будет передана Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование, сообщили в РПЦ Фото:

В соглашении между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой было объявлено, что икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в безвозмездное пользование монастырю. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ).

«Состоялась передача Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы», — говорится на официальный сайт РПЦ. Там добавили, что церемония утверждения договора состоялась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где документ был подписан святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соглашении между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой было объявлено, что икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в безвозмездное пользование монастырю. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ). «Состоялась передача Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы», — говорится на официальный сайт РПЦ. Там добавили, что церемония утверждения договора состоялась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где документ был подписан святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...