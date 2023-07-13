Кинологи Росгвардии из всех регионов РФ пройдут переподготовку в Тюмени

14 июля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Четырехмесячный курс завершится квалификационным экзаменом для кинологов и их собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше 60 сотрудников кинологической службы Росгвардии пройдут обучение в центре подготовки Уральского округа в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свыше 60 военнослужащих и сотрудников будут совершенствовать теоретические и практические умения, а также навыки в решении задач по предназначению с применением служебных собак в различных условиях обстановки. Среди слушателей есть те, кому впервые предстоит познакомиться с основами служебной кинологии, а также специалисты за плечами, которых выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении. Известно так же, что росгвардейцы уже успели сдать несколько зачетов, а их собаки продемонстрировали умения в минно-розыскной и патрульной работе. Курс переподготовки продлится четыре месяца, по его итогам кинологи и собаки получат свидетельства об обучении и сертификации.

Больше 60 сотрудников кинологической службы Росгвардии пройдут обучение в центре подготовки Уральского округа в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свыше 60 военнослужащих и сотрудников будут совершенствовать теоретические и практические умения, а также навыки в решении задач по предназначению с применением служебных собак в различных условиях обстановки. Среди слушателей есть те, кому впервые предстоит познакомиться с основами служебной кинологии, а также специалисты за плечами, которых выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении. Известно так же, что росгвардейцы уже успели сдать несколько зачетов, а их собаки продемонстрировали умения в минно-розыскной и патрульной работе. Курс переподготовки продлится четыре месяца, по его итогам кинологи и собаки получат свидетельства об обучении и сертификации.