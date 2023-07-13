13 июля 2023

Кинологи Росгвардии из всех регионов РФ пройдут переподготовку в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, кинолог, служебная собака, росгвардия, овчарка, розыскная собака
Четырехмесячный курс завершится квалификационным экзаменом для кинологов и их собак Фото:

Больше 60 сотрудников кинологической службы Росгвардии пройдут обучение в центре подготовки Уральского округа в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Свыше 60 военнослужащих и сотрудников будут совершенствовать теоретические и практические умения, а также навыки в решении задач по предназначению с применением служебных собак в различных условиях обстановки. Среди слушателей есть те, кому впервые предстоит познакомиться с основами служебной кинологии, а также специалисты за плечами, которых выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Известно так же, что росгвардейцы уже успели сдать несколько зачетов, а их собаки продемонстрировали умения в минно-розыскной и патрульной работе. Курс переподготовки продлится четыре месяца, по его итогам кинологи и собаки получат свидетельства об обучении и сертификации.

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Больше 60 сотрудников кинологической службы Росгвардии пройдут обучение в центре подготовки Уральского округа в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свыше 60 военнослужащих и сотрудников будут совершенствовать теоретические и практические умения, а также навыки в решении задач по предназначению с применением служебных собак в различных условиях обстановки. Среди слушателей есть те, кому впервые предстоит познакомиться с основами служебной кинологии, а также специалисты за плечами, которых выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении. Известно так же, что росгвардейцы уже успели сдать несколько зачетов, а их собаки продемонстрировали умения в минно-розыскной и патрульной работе. Курс переподготовки продлится четыре месяца, по его итогам кинологи и собаки получат свидетельства об обучении и сертификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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