Кинологи Росгвардии из всех регионов РФ пройдут переподготовку в Тюмени

Больше 60 сотрудников кинологической службы Росгвардии пройдут обучение в центре подготовки Уральского округа в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Свыше 60 военнослужащих и сотрудников будут совершенствовать теоретические и практические умения, а также навыки в решении задач по предназначению с применением служебных собак в различных условиях обстановки. Среди слушателей есть те, кому впервые предстоит познакомиться с основами служебной кинологии, а также специалисты за плечами, которых выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.
Известно так же, что росгвардейцы уже успели сдать несколько зачетов, а их собаки продемонстрировали умения в минно-розыскной и патрульной работе. Курс переподготовки продлится четыре месяца, по его итогам кинологи и собаки получат свидетельства об обучении и сертификации.
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