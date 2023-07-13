В ЯНАО для контроля над заповедниками закупают квадроциклы

Заповедники ЯНАО будут контролировать егеря на квадроциклах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО заповедники будут контролировать при помощи объездов на квадроциклах. Для этого дирекция охраняемых природных территорий ЯНАО приобретет три единицы техники, сообщается на портале «Госзакупки».

«Государственное бюджетное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий ЯНАО приобретет три квадроцикла. Начальная цена закупки — 1 587 000 рублей за штуку», — следует из данных заявки, размещенной на портале «Госзакупки».

Всего планируется приобрести 3 единицы техники. Начальная цена контракта в целом составляет 4 миллиона 761 тысяча рублей, итоги закупки определят 27 июля.