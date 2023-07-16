16 июля 2023
15 июля 2023

Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, непогода, плохая погода, дождь
В Курганской области с 18 по 20 июля пройдут дожди Фото:

В Курганской области с 18 по 20 июля ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра региона.

«Прогноз погоды по Курганской области. Днем 18 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Днем и ночью 19 июля ожидается небольшой, местами умеренный дождь», — указано в прогнозе синоптиков. Дневная температура поднимется до 28 градусов. В ночное время — до 12 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Также сообщалось, в Курганской области выпал град. Осадки были в нескольких округах региона. Град был с размером в куриное яйцо. Многим автомобилистам пришлось спасать свои машины, покрывая их одеялами и коврами.

Курганскую область зальет дождями
Курганскую область зальет дождями

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В Курганской области с 18 по 20 июля ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. Днем 18 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Днем и ночью 19 июля ожидается небольшой, местами умеренный дождь», — указано в прогнозе синоптиков. Дневная температура поднимется до 28 градусов. В ночное время — до 12 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Также сообщалось, в Курганской области выпал град. Осадки были в нескольких округах региона. Град был с размером в куриное яйцо. Многим автомобилистам пришлось спасать свои машины, покрывая их одеялами и коврами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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