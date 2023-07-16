Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Скрин

17 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

В Курганской области с 18 по 20 июля пройдут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 18 по 20 июля ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. Днем 18 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Днем и ночью 19 июля ожидается небольшой, местами умеренный дождь», — указано в прогнозе синоптиков. Дневная температура поднимется до 28 градусов. В ночное время — до 12 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Также сообщалось, в Курганской области выпал град. Осадки были в нескольких округах региона. Град был с размером в куриное яйцо. Многим автомобилистам пришлось спасать свои машины, покрывая их одеялами и коврами. Курганскую область зальет дождями Скрин: сайт Курганский гидрометцентра

В Курганской области с 18 по 20 июля ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. Днем 18 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Днем и ночью 19 июля ожидается небольшой, местами умеренный дождь», — указано в прогнозе синоптиков. Дневная температура поднимется до 28 градусов. В ночное время — до 12 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Также сообщалось, в Курганской области выпал град. Осадки были в нескольких округах региона. Град был с размером в куриное яйцо. Многим автомобилистам пришлось спасать свои машины, покрывая их одеялами и коврами.