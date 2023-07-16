В Тюмени сбили 14-летнего велосипедиста

ДТП произошло на улице Бакинских Комиссаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, мальчик получил травму ноги.

«14-летний велосипедист сбит сегодня на парковке на улице Бакинских Комиссаров в Тюмени автомобилем Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении ведомства. Там же добавили, что подростка госпитализировали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ДТП попала 15-летняя школьница на скутере. Девочка столкнулась с автомобилем, в результате аварии подросток получила тяжелую травму ноги.