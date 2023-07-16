16 июля 2023

В Тюмени сбили 14-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган , велосипед
ДТП произошло на улице Бакинских Комиссаров Фото:

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, мальчик получил травму ноги.

«14-летний велосипедист сбит сегодня на парковке на улице Бакинских Комиссаров в Тюмени автомобилем Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении ведомства. Там же добавили, что подростка госпитализировали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ДТП попала 15-летняя школьница на скутере. Девочка столкнулась с автомобилем, в результате аварии подросток получила тяжелую травму ноги.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. По предварительной информации, мальчик получил травму ноги. «14-летний велосипедист сбит сегодня на парковке на улице Бакинских Комиссаров в Тюмени автомобилем Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении ведомства. Там же добавили, что подростка госпитализировали. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ДТП попала 15-летняя школьница на скутере. Девочка столкнулась с автомобилем, в результате аварии подросток получила тяжелую травму ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...