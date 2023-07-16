16 июля 2023
15 июля 2023

В Тюмени подросток пострадала в ДТП со скутером

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Подросток получила тяжелую травму ноги Фото:

В Тюмени 15-летняя девочка на скутере столкнулась с автомобилем. Подросток получила тяжелую травму ноги. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону.

«Авария случилась на перекрестке улиц Барнаульской и Зеркальной. Здесь столкнулись „Нива“ и скутер мощностью 200 Ватт, которым управляла 15-летняя школьница. <…> У водителя скутера тяжелая травма ноги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подросток перевозила 14-летнюю школьницу. Она в результате аварии не пострадала. Транспорт принадлежит отцу несовершеннолетней. Родитель разрешал девочке кататься на скутере. Однако уточняется, что для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение.

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В Тюмени 15-летняя девочка на скутере столкнулась с автомобилем. Подросток получила тяжелую травму ноги. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. «Авария случилась на перекрестке улиц Барнаульской и Зеркальной. Здесь столкнулись „Нива“ и скутер мощностью 200 Ватт, которым управляла 15-летняя школьница. <…> У водителя скутера тяжелая травма ноги», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подросток перевозила 14-летнюю школьницу. Она в результате аварии не пострадала. Транспорт принадлежит отцу несовершеннолетней. Родитель разрешал девочке кататься на скутере. Однако уточняется, что для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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