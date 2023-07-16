В Тюмени подросток пострадала в ДТП со скутером

Подросток получила тяжелую травму ноги Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Тюмени 15-летняя девочка на скутере столкнулась с автомобилем. Подросток получила тяжелую травму ноги. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону.

«Авария случилась на перекрестке улиц Барнаульской и Зеркальной. Здесь столкнулись „Нива“ и скутер мощностью 200 Ватт, которым управляла 15-летняя школьница. <…> У водителя скутера тяжелая травма ноги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подросток перевозила 14-летнюю школьницу. Она в результате аварии не пострадала. Транспорт принадлежит отцу несовершеннолетней. Родитель разрешал девочке кататься на скутере. Однако уточняется, что для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение.