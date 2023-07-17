В ЯНАО силовиками задержан мужчина за убийство

В Ноябрьске 17 июля задержан мужчина, обвиняемый в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали мужчину, обвиняемого в совершении убийства. Происшествие произошло 17 июля, сообщается в социальных сетях, факт подтвердили в СУ СКР по ЯНАО.

«Тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли 17 июля в Дальнем СМП. Подозреваемого уже задержали», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».

По данным следователей, в ходе произошедшего конфликта между двумя мужчинами, один пырнул другого ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».