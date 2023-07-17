17 июля 2023
16 июля 2023

В ЯНАО силовиками задержан мужчина за убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
В Ноябрьске 17 июля задержан мужчина, обвиняемый в убийстве Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали мужчину, обвиняемого в совершении убийства. Происшествие произошло 17 июля, сообщается в социальных сетях, факт подтвердили в СУ СКР по ЯНАО.

«Тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли 17 июля в Дальнем СМП. Подозреваемого уже задержали», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».

По данным следователей, в ходе произошедшего конфликта между двумя мужчинами, один пырнул другого ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали мужчину, обвиняемого в совершении убийства. Происшествие произошло 17 июля, сообщается в социальных сетях, факт подтвердили в СУ СКР по ЯНАО. «Тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли 17 июля в Дальнем СМП. Подозреваемого уже задержали», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». По данным следователей, в ходе произошедшего конфликта между двумя мужчинами, один пырнул другого ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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