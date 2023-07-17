17 июля 2023

В работе курганских детсадов нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, игрушки, детский сад, детские игрушки, детская комната
Более десятка курганских детсадов работали с нарушениями Фото:

В детских садах Кургана сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

«Результаты проведенных прокуратурой города Кургана надзорных мероприятий в деятельности 15 „частных“ организаций, осуществляющих присмотр и уход за несовершеннолетними, свидетельствуют о допускаемых нарушениях санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, нормативных требований в сфере противопожарной безопасности. Так, при проверке одного из центров досуга и развития детей не была предоставлена личная медицинская книжка руководителя центра», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что в этом центре также используется алюминиевая посуда, а пищевые продукты хранились без упаковки. Сами дети спали на трехуровневых кроватях, которые не имели самостоятельный заход. Подобные нарушения нашли в пяти центрах для детей. В некоторых детских садах также не было устройств для самозакрывания дверей, а огнетушители были расположены неправильно.

Как указано на сайте курганской прокуратуры, приняты меры для устранения нарушений. Сообщается, что виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности. На данный момент. возбуждено около пяти административных дел.

Ранее URA.RU писало, что жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных. Дым из них шел в сторону местных школ и детских садов.

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В детских садах Кургана сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Результаты проведенных прокуратурой города Кургана надзорных мероприятий в деятельности 15 „частных“ организаций, осуществляющих присмотр и уход за несовершеннолетними, свидетельствуют о допускаемых нарушениях санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, нормативных требований в сфере противопожарной безопасности. Так, при проверке одного из центров досуга и развития детей не была предоставлена личная медицинская книжка руководителя центра», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что в этом центре также используется алюминиевая посуда, а пищевые продукты хранились без упаковки. Сами дети спали на трехуровневых кроватях, которые не имели самостоятельный заход. Подобные нарушения нашли в пяти центрах для детей. В некоторых детских садах также не было устройств для самозакрывания дверей, а огнетушители были расположены неправильно. Как указано на сайте курганской прокуратуры, приняты меры для устранения нарушений. Сообщается, что виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности. На данный момент. возбуждено около пяти административных дел. Ранее URA.RU писало, что жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных. Дым из них шел в сторону местных школ и детских садов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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