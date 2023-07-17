В работе курганских детсадов нашли нарушения

18 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Более десятка курганских детсадов работали с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детских садах Кургана сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Результаты проведенных прокуратурой города Кургана надзорных мероприятий в деятельности 15 „частных“ организаций, осуществляющих присмотр и уход за несовершеннолетними, свидетельствуют о допускаемых нарушениях санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, нормативных требований в сфере противопожарной безопасности. Так, при проверке одного из центров досуга и развития детей не была предоставлена личная медицинская книжка руководителя центра», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что в этом центре также используется алюминиевая посуда, а пищевые продукты хранились без упаковки. Сами дети спали на трехуровневых кроватях, которые не имели самостоятельный заход. Подобные нарушения нашли в пяти центрах для детей. В некоторых детских садах также не было устройств для самозакрывания дверей, а огнетушители были расположены неправильно. Как указано на сайте курганской прокуратуры, приняты меры для устранения нарушений. Сообщается, что виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности. На данный момент. возбуждено около пяти административных дел. Ранее URA.RU писало, что жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных. Дым из них шел в сторону местных школ и детских садов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В детских садах Кургана сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Результаты проведенных прокуратурой города Кургана надзорных мероприятий в деятельности 15 „частных“ организаций, осуществляющих присмотр и уход за несовершеннолетними, свидетельствуют о допускаемых нарушениях санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, нормативных требований в сфере противопожарной безопасности. Так, при проверке одного из центров досуга и развития детей не была предоставлена личная медицинская книжка руководителя центра», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что в этом центре также используется алюминиевая посуда, а пищевые продукты хранились без упаковки. Сами дети спали на трехуровневых кроватях, которые не имели самостоятельный заход. Подобные нарушения нашли в пяти центрах для детей. В некоторых детских садах также не было устройств для самозакрывания дверей, а огнетушители были расположены неправильно. Как указано на сайте курганской прокуратуры, приняты меры для устранения нарушений. Сообщается, что виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности. На данный момент. возбуждено около пяти административных дел. Ранее URA.RU писало, что жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных. Дым из них шел в сторону местных школ и детских садов.