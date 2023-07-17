Губернатор Моор выделил десятки миллионов рублей на нужды жителей села

Губернатор Тюменской области выделил 20 млн рублей из бюджета на оборудование для сельской больницы

Губернатор распорядился выделить деньги на покупку оборудования для сельской поликлиники Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить 20 млн рублей из бюджета региона на покупку оборудования для поликлиники в селе Викулово. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Старенькое кирпичное здание поликлиники в селе Викулово капитально отремонтировали, теперь это современное медицинское учреждение. Для окончательного перевоплощения нужно закупить новое оборудование. Распорядился выделить на эти цели из областного бюджета 20 миллионов рублей», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале.

Сейчас в обновленной больнице уже есть аппарат маммографии. В феврале появится флюорографическая установка. Ранее в Викулово также было поставлено восемь санитарных автомобилей. В день каждый из них проезжает порядка 120 км, доставляя фельдшеров на неотложные вызовы.

Как писало URA.RU, 18 июля губернатор Тюменской области работает в Викуловском районе. Александр Моор посетил стройки, а также провел церемонию награждения местных жителей.