17 июля 2023

Губернатор Моор выделил десятки миллионов рублей на нужды жителей села

Губернатор Тюменской области выделил 20 млн рублей из бюджета на оборудование для сельской больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор распорядился выделить деньги на покупку оборудования для сельской поликлиники Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить 20 млн рублей из бюджета региона на покупку оборудования для поликлиники в селе Викулово. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Старенькое кирпичное здание поликлиники в селе Викулово капитально отремонтировали, теперь это современное медицинское учреждение. Для окончательного перевоплощения нужно закупить новое оборудование. Распорядился выделить на эти цели из областного бюджета 20 миллионов рублей», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале.

Сейчас в обновленной больнице уже есть аппарат маммографии. В феврале появится флюорографическая установка. Ранее в Викулово также было поставлено восемь санитарных автомобилей. В день каждый из них проезжает порядка 120 км, доставляя фельдшеров на неотложные вызовы.

Как писало URA.RU, 18 июля губернатор Тюменской области работает в Викуловском районе. Александр Моор посетил стройки, а также провел церемонию награждения местных жителей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить 20 млн рублей из бюджета региона на покупку оборудования для поликлиники в селе Викулово. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Старенькое кирпичное здание поликлиники в селе Викулово капитально отремонтировали, теперь это современное медицинское учреждение. Для окончательного перевоплощения нужно закупить новое оборудование. Распорядился выделить на эти цели из областного бюджета 20 миллионов рублей», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале. Сейчас в обновленной больнице уже есть аппарат маммографии. В феврале появится флюорографическая установка. Ранее в Викулово также было поставлено восемь санитарных автомобилей. В день каждый из них проезжает порядка 120 км, доставляя фельдшеров на неотложные вызовы. Как писало URA.RU, 18 июля губернатор Тюменской области работает в Викуловском районе. Александр Моор посетил стройки, а также провел церемонию награждения местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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