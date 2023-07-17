17 июля 2023

С тюменца, убившего тещу и нового мужчину бывшей жены, потребовали 11 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Иск заявлен в рамках уголовного дела об убийстве и покушении на него Фото:

С тюменца Руслана Гасанова, убившего свою экс-тещу и нового сожителя бывшей жены, требуют 11 млн рублей морального ущерба. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тюменском областном суде началось разбирательство по делу Руслана Гасанова, 1984 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц (бывшей тещи и нового сожителя свей экс-жены) и в покушении на убийство. Потерпевшие заявили иск на возмещение морального вреда на общую сумму в 11 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Преступление мужчина совершил зимой. 19 февраля он пришел в квартиру бывшей жены, которую до этого преследовал и обещал убить. Тюменец требовал отдать ему четверых детей, но получил отказ. Двумя ножами он нанес ранения самой женщине, ее матери и новому сожителю. Двое последних в итоге скончались.

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С тюменца Руслана Гасанова, убившего свою экс-тещу и нового сожителя бывшей жены, требуют 11 млн рублей морального ущерба. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюменском областном суде началось разбирательство по делу Руслана Гасанова, 1984 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц (бывшей тещи и нового сожителя свей экс-жены) и в покушении на убийство. Потерпевшие заявили иск на возмещение морального вреда на общую сумму в 11 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Преступление мужчина совершил зимой. 19 февраля он пришел в квартиру бывшей жены, которую до этого преследовал и обещал убить. Тюменец требовал отдать ему четверых детей, но получил отказ. Двумя ножами он нанес ранения самой женщине, ее матери и новому сожителю. Двое последних в итоге скончались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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