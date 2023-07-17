С тюменца, убившего тещу и нового мужчину бывшей жены, потребовали 11 млн рублей

18 июля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Иск заявлен в рамках уголовного дела об убийстве и покушении на него Фото: Александр Мамаев © URA.RU С тюменца Руслана Гасанова, убившего свою экс-тещу и нового сожителя бывшей жены, требуют 11 млн рублей морального ущерба. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюменском областном суде началось разбирательство по делу Руслана Гасанова, 1984 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц (бывшей тещи и нового сожителя свей экс-жены) и в покушении на убийство. Потерпевшие заявили иск на возмещение морального вреда на общую сумму в 11 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Преступление мужчина совершил зимой. 19 февраля он пришел в квартиру бывшей жены, которую до этого преследовал и обещал убить. Тюменец требовал отдать ему четверых детей, но получил отказ. Двумя ножами он нанес ранения самой женщине, ее матери и новому сожителю. Двое последних в итоге скончались.

С тюменца Руслана Гасанова, убившего свою экс-тещу и нового сожителя бывшей жены, требуют 11 млн рублей морального ущерба. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюменском областном суде началось разбирательство по делу Руслана Гасанова, 1984 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц (бывшей тещи и нового сожителя свей экс-жены) и в покушении на убийство. Потерпевшие заявили иск на возмещение морального вреда на общую сумму в 11 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Преступление мужчина совершил зимой. 19 февраля он пришел в квартиру бывшей жены, которую до этого преследовал и обещал убить. Тюменец требовал отдать ему четверых детей, но получил отказ. Двумя ножами он нанес ранения самой женщине, ее матери и новому сожителю. Двое последних в итоге скончались.