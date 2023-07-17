17 июля 2023

В Тобольске завершили поиски женщины, пропавшей почти два месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболячка числилась пропавшей почти два месяца Фото:

В Тобольске окончены поиски Елены Яковлевой, исчезнувшей 23 мая — женщина найдена живой. Об этом URA.RU сообщили в тюменском поисковом отряде «Белая сова».

«Завершены поиски Елены Яковлевой 1987 года рождения. Найдена, жива», — сообщили поисковики.

Женщина пропала в Тобольске 23 мая. Она ушла из дома и исчезла. Информацию о том, где почти два месяца находилась пропавшая, поисковики озвучивать не стали.

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В Тобольске окончены поиски Елены Яковлевой, исчезнувшей 23 мая — женщина найдена живой. Об этом URA.RU сообщили в тюменском поисковом отряде «Белая сова». «Завершены поиски Елены Яковлевой 1987 года рождения. Найдена, жива», — сообщили поисковики. Женщина пропала в Тобольске 23 мая. Она ушла из дома и исчезла. Информацию о том, где почти два месяца находилась пропавшая, поисковики озвучивать не стали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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