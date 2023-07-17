В Тобольске завершили поиски женщины, пропавшей почти два месяца назад

Тоболячка числилась пропавшей почти два месяца
В Тобольске окончены поиски Елены Яковлевой, исчезнувшей 23 мая — женщина найдена живой. Об этом URA.RU сообщили в тюменском поисковом отряде «Белая сова».
«Завершены поиски Елены Яковлевой 1987 года рождения. Найдена, жива», — сообщили поисковики.
Женщина пропала в Тобольске 23 мая. Она ушла из дома и исчезла. Информацию о том, где почти два месяца находилась пропавшая, поисковики озвучивать не стали.
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