В Тобольске завершили поиски женщины, пропавшей почти два месяца назад

18 июля 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Тоболячка числилась пропавшей почти два месяца Фото: Московец Илья © URA.RU В Тобольске окончены поиски Елены Яковлевой, исчезнувшей 23 мая — женщина найдена живой. Об этом URA.RU сообщили в тюменском поисковом отряде «Белая сова». «Завершены поиски Елены Яковлевой 1987 года рождения. Найдена, жива», — сообщили поисковики. Женщина пропала в Тобольске 23 мая. Она ушла из дома и исчезла. Информацию о том, где почти два месяца находилась пропавшая, поисковики озвучивать не стали.

В Тобольске окончены поиски Елены Яковлевой, исчезнувшей 23 мая — женщина найдена живой. Об этом URA.RU сообщили в тюменском поисковом отряде «Белая сова». «Завершены поиски Елены Яковлевой 1987 года рождения. Найдена, жива», — сообщили поисковики. Женщина пропала в Тобольске 23 мая. Она ушла из дома и исчезла. Информацию о том, где почти два месяца находилась пропавшая, поисковики озвучивать не стали.