Прокуратура ЯНАО уличила мэрию в незаконных расходах

Прокуратура ЯНАО уличила администрацию Красноселькупского района в незаконном расходовании бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту дорог в селе Красноселькуп. Установлено, что управлением жизнеобеспечения администрации Красноселькупского района, при проведении расчетов стоимости работ, применен необоснованный индекс изменения сметной стоимости. Это привело к завышению цены контракта на сумму свыше 19 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство подало иск в суд о признании недействительным заключенного муниципального контракта. Региональный арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.
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