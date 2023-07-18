18 июля 2023
17 июля 2023

Прокуратура ЯНАО уличила мэрию в незаконных расходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , ремонт дороги, раскопанная дорога, улица максима горького, ремонтные работы
Власти Красноселькупского района завысили стоимость ремонта на 19 млн рублей Фото:

Прокуратура ЯНАО уличила администрацию Красноселькупского района в незаконном расходовании бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту дорог в селе Красноселькуп. Установлено, что управлением жизнеобеспечения администрации Красноселькупского района, при проведении расчетов стоимости работ, применен необоснованный индекс изменения сметной стоимости. Это привело к завышению цены контракта на сумму свыше 19 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд о признании недействительным заключенного муниципального контракта. Региональный арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.

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Прокуратура ЯНАО уличила администрацию Красноселькупского района в незаконном расходовании бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту дорог в селе Красноселькуп. Установлено, что управлением жизнеобеспечения администрации Красноселькупского района, при проведении расчетов стоимости работ, применен необоснованный индекс изменения сметной стоимости. Это привело к завышению цены контракта на сумму свыше 19 млн рублей», — рассказали в прокуратуре. Надзорное ведомство подало иск в суд о признании недействительным заключенного муниципального контракта. Региональный арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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