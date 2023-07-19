Для тюменцев подешевел отдых в Сочи

20 июля 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

В Сочи в июле бронирования упали на 18,27% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени подешевела покупка билетов на отдых в Сочи. Об этом сообщили аналитики ТВИЛ.РУ. «Стоимость авиабилетов в Сочи снизилась. Начиная с 5 июля, по данным агрегаторов, „день в день“ в Сочи можно было улететь за 2-3 тысячи рублей. Скорее всего, из-за большого количества рейсов авиакомпании могли начать демпинговать», — пояснили в ТВИЛ.РУ журналистам РБК Тюмень. В Сочи в июле бронирования упали на 18,27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, несмотря на то, что он является лидером среди направлений летнего отдыха в России. Аналитики отметили, что средняя стоимость жилья в Сочи в июле составляет 3489 рублей за сутки. Это привело к росту стоимости в других городах на Черноморском побережье. На 21,44% подорожало проживание в отелях Туапсе, на 15,29% — в Абхазии, на 9,01% — в Анапе. Ранее URA.RU писало, что Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. По словам аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, более половины поисковых запросов — 54,2% — приходится на Сочи.

В Тюмени подешевела покупка билетов на отдых в Сочи. Об этом сообщили аналитики ТВИЛ.РУ. «Стоимость авиабилетов в Сочи снизилась. Начиная с 5 июля, по данным агрегаторов, „день в день“ в Сочи можно было улететь за 2-3 тысячи рублей. Скорее всего, из-за большого количества рейсов авиакомпании могли начать демпинговать», — пояснили в ТВИЛ.РУ журналистам РБК Тюмень. В Сочи в июле бронирования упали на 18,27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, несмотря на то, что он является лидером среди направлений летнего отдыха в России. Аналитики отметили, что средняя стоимость жилья в Сочи в июле составляет 3489 рублей за сутки. Это привело к росту стоимости в других городах на Черноморском побережье. На 21,44% подорожало проживание в отелях Туапсе, на 15,29% — в Абхазии, на 9,01% — в Анапе. Ранее URA.RU писало, что Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. По словам аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, более половины поисковых запросов — 54,2% — приходится на Сочи.