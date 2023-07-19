В Кургане после дождей ожидается самый высокий уровень пожарной опасности

20 июля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается 5 класс пожарной опасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после проливных дождей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «20-24 июля в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)», — указано на сайте ЦГМС. Данный уровень опасности является самым высоким. По информации с сайта Курганского ЦГМС, дожди ожидаются по ночам с 20 по 22 июля. В эти же промежутки синоптики прогнозируют грозы. Днем ожидается пасмурная погода. 21 и 22 июля прогнозируют преимущественно без осадков, на 20 июля ожидают туман в отдельных округах региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области дожди в выходные не помогли снизить пожарную опасность. По прогнозам, показатель так и не снизился на период дождливой погоды.

В Кургане после проливных дождей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «20-24 июля в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)», — указано на сайте ЦГМС. Данный уровень опасности является самым высоким. По информации с сайта Курганского ЦГМС, дожди ожидаются по ночам с 20 по 22 июля. В эти же промежутки синоптики прогнозируют грозы. Днем ожидается пасмурная погода. 21 и 22 июля прогнозируют преимущественно без осадков, на 20 июля ожидают туман в отдельных округах региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области дожди в выходные не помогли снизить пожарную опасность. По прогнозам, показатель так и не снизился на период дождливой погоды.