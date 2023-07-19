19 июля 2023

В Кургане после дождей ожидается самый высокий уровень пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
В Кургане ожидается 5 класс пожарной опасности Фото:

В Кургане после проливных дождей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«20-24 июля в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)», — указано на сайте ЦГМС. Данный уровень опасности является самым высоким.

По информации с сайта Курганского ЦГМС, дожди ожидаются по ночам с 20 по 22 июля. В эти же промежутки синоптики прогнозируют грозы. Днем ожидается пасмурная погода. 21 и 22 июля прогнозируют преимущественно без осадков, на 20 июля ожидают туман в отдельных округах региона.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области дожди в выходные не помогли снизить пожарную опасность. По прогнозам, показатель так и не снизился на период дождливой погоды.

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В Кургане после проливных дождей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «20-24 июля в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)», — указано на сайте ЦГМС. Данный уровень опасности является самым высоким. По информации с сайта Курганского ЦГМС, дожди ожидаются по ночам с 20 по 22 июля. В эти же промежутки синоптики прогнозируют грозы. Днем ожидается пасмурная погода. 21 и 22 июля прогнозируют преимущественно без осадков, на 20 июля ожидают туман в отдельных округах региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области дожди в выходные не помогли снизить пожарную опасность. По прогнозам, показатель так и не снизился на период дождливой погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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