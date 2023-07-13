13 июля 2023

В Курганской области дожди в выходные не помогут снизить пожарную опасность. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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15—17 июля в Курганской области пройдут дожди, местами грозы Фото:

В Курганской области на 15—17 июля прогнозируют дожди и грозу. При этом в регионе сохранится высокая, а местами чрезвычайно высокая пожарная опасность. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«15-17 июля на территории Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс, местами чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС. Вместе с тем, три дня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.

В выходные температура воздуха ночью прогнозируется +11,+16 градусов, днем прогреется до 25 градусов. В понедельник, 17 июля, днем будет теплее — до 30 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Так, 12 июля составила в городе зафиксировали 40,7 градусов. В нескольких округах области зафиксирована массовая гибель рыбы в водоемах. Это связано с обмелением водоемов.

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В Курганской области на 15—17 июля прогнозируют дожди и грозу. При этом в регионе сохранится высокая, а местами чрезвычайно высокая пожарная опасность. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «15-17 июля на территории Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс, местами чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС. Вместе с тем, три дня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В выходные температура воздуха ночью прогнозируется +11,+16 градусов, днем прогреется до 25 градусов. В понедельник, 17 июля, днем будет теплее — до 30 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Так, 12 июля составила в городе зафиксировали 40,7 градусов. В нескольких округах области зафиксирована массовая гибель рыбы в водоемах. Это связано с обмелением водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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