15—17 июля в Курганской области пройдут дожди, местами грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на 15—17 июля прогнозируют дожди и грозу. При этом в регионе сохранится высокая, а местами чрезвычайно высокая пожарная опасность. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«15-17 июля на территории Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс, местами чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС. Вместе с тем, три дня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.

В выходные температура воздуха ночью прогнозируется +11,+16 градусов, днем прогреется до 25 градусов. В понедельник, 17 июля, днем будет теплее — до 30 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала лета был побит седьмой температурный рекорд. Так, 12 июля составила в городе зафиксировали 40,7 градусов. В нескольких округах области зафиксирована массовая гибель рыбы в водоемах. Это связано с обмелением водоемов.

скрин: Курганский ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru