Власти запретили иностранцам владеть значимыми компаниями в РФ

Госдума РФ 20 июля во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий российским бенефициарам крупных компаний с иностранной структурой владения заполучить над ними контроль. Об этом сообщили в СМИ.
«Был принят антисакционный закон, благодаря которому иностранцы не смогут владеть крупными компаниями в России. Закон принят 20 июля во втором и третьем чтениях», — пишут «Ведомости».
Решения об исключении иностранцев из цепочки владения компанией будет выносить российский суд. Это позволит разобраться с проблемой потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки решений реальных владельцев недружественными руководящими органами.
Ранее сообщалось, что российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу сотрудников из-за границы. Отмечалось, что это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.
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