Власти запретили иностранцам владеть значимыми компаниями в РФ

21 июля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Крупными компаниями РФ не будут руководить иностранные сотрудники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдума РФ 20 июля во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий российским бенефициарам крупных компаний с иностранной структурой владения заполучить над ними контроль. Об этом сообщили в СМИ. «Был принят антисакционный закон, благодаря которому иностранцы не смогут владеть крупными компаниями в России. Закон принят 20 июля во втором и третьем чтениях», — пишут «Ведомости». Решения об исключении иностранцев из цепочки владения компанией будет выносить российский суд. Это позволит разобраться с проблемой потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки решений реальных владельцев недружественными руководящими органами. Ранее сообщалось, что российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу сотрудников из-за границы. Отмечалось, что это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.

Госдума РФ 20 июля во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий российским бенефициарам крупных компаний с иностранной структурой владения заполучить над ними контроль. Об этом сообщили в СМИ. «Был принят антисакционный закон, благодаря которому иностранцы не смогут владеть крупными компаниями в России. Закон принят 20 июля во втором и третьем чтениях», — пишут «Ведомости». Решения об исключении иностранцев из цепочки владения компанией будет выносить российский суд. Это позволит разобраться с проблемой потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки решений реальных владельцев недружественными руководящими органами. Ранее сообщалось, что российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу сотрудников из-за границы. Отмечалось, что это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.