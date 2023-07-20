20 июля 2023

Власти запретили иностранцам владеть значимыми компаниями в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК Загородная недвижимость. Тюмень, предприниматель, руководитель, деловой человек, директор
Крупными компаниями РФ не будут руководить иностранные сотрудники Фото:

Госдума РФ 20 июля во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий российским бенефициарам крупных компаний с иностранной структурой владения заполучить над ними контроль. Об этом сообщили в СМИ.

«Был принят антисакционный закон, благодаря которому иностранцы не смогут владеть крупными компаниями в России. Закон принят 20 июля во втором и третьем чтениях», — пишут «Ведомости».

Решения об исключении иностранцев из цепочки владения компанией будет выносить российский суд. Это позволит разобраться с проблемой потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки решений реальных владельцев недружественными руководящими органами.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу сотрудников из-за границы. Отмечалось, что это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.

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Госдума РФ 20 июля во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий российским бенефициарам крупных компаний с иностранной структурой владения заполучить над ними контроль. Об этом сообщили в СМИ. «Был принят антисакционный закон, благодаря которому иностранцы не смогут владеть крупными компаниями в России. Закон принят 20 июля во втором и третьем чтениях», — пишут «Ведомости». Решения об исключении иностранцев из цепочки владения компанией будет выносить российский суд. Это позволит разобраться с проблемой потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки решений реальных владельцев недружественными руководящими органами. Ранее сообщалось, что российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу сотрудников из-за границы. Отмечалось, что это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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