IT-компании попросили власти РФ упростить прием иностранцев на работу

04 мая 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Российские компании хотят принимать на работу иностранных IT-специалистов по упрощенной системе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу специалистов из-за границы. Это необходимо для решения вопроса с дефицитом кадров. «Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на источник. Глава некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентина Макарова, считает, что на фоне дефицита кадров правительству целесообразно снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно. «Главным барьером является процедура получения права на работу в РФ», — сказала эксперт. В материале уточняется, что пока процедура получения разрешения на работу в России для иностранца занимает около двух месяцев. В Минцифры изданию сообщили, что в стране существуют обширные меры поддержки IT-кадров. Там заявили, что нововведений пока не планируется. Спрос на IT-специалистов в России в 2023 году вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, сообщала ранее HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. Российские компании уже начали рассматривать прием на работу специалистов из Индии, Израиля и Китая. Дефицит кадров возник на фоне спецоперации, которая спровоцировала отток айтишников из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу специалистов из-за границы. Это необходимо для решения вопроса с дефицитом кадров. «Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Глава некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентина Макарова, считает, что на фоне дефицита кадров правительству целесообразно снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно. «Главным барьером является процедура получения права на работу в РФ», — сказала эксперт. В материале уточняется, что пока процедура получения разрешения на работу в России для иностранца занимает около двух месяцев. В Минцифры изданию сообщили, что в стране существуют обширные меры поддержки IT-кадров. Там заявили, что нововведений пока не планируется. Спрос на IT-специалистов в России в 2023 году вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, сообщала ранее HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. Российские компании уже начали рассматривать прием на работу специалистов из Индии, Израиля и Китая. Дефицит кадров возник на фоне спецоперации, которая спровоцировала отток айтишников из России.