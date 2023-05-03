IT-компании попросили власти РФ упростить прием иностранцев на работу

Российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу специалистов из-за границы. Это необходимо для решения вопроса с дефицитом кадров.
«Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов», — пишет «
Глава некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентина Макарова, считает, что на фоне дефицита кадров правительству целесообразно снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно. «Главным барьером является процедура получения права на работу в РФ», — сказала эксперт.
В материале уточняется, что пока процедура получения разрешения на работу в России для иностранца занимает около двух месяцев. В Минцифры изданию сообщили, что в стране существуют обширные меры поддержки IT-кадров. Там заявили, что нововведений пока не планируется.
Спрос на IT-специалистов в России в 2023 году вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, сообщала ранее HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. Российские компании уже начали рассматривать прием на работу специалистов из Индии, Израиля и Китая. Дефицит кадров возник на фоне спецоперации, которая спровоцировала отток айтишников из России.
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