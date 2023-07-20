20 июля 2023

Власти рассказали, от чего чаще всего умирают тюменцы

Правительство Тюменской области составило список самых распространенных причин смерти жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, венки, могилы, кресты, кладбище
Самыми частыми причинами смерти тюменцев становятся ишемия, рак и нервные болезни Фото:

Самыми распространенными причинами смерти жителей Тюменской области стали заболевания системы кровообращения, новообразования и нервные болезни. Такая статистика за 2022 год представлена в докладе об экологической ситуации в регионе, опубликованном на сайте правительства.

«В Тюменской области среди причин смерти за 2022 год первое место занимают болезни системы кровообращения, второе — новообразования (в том числе злокачественные), третье — нервные болезни. В процентном соотношении они составляют 43,6%, 14% и 9,1% соответственно», — говорится в докладе, опубликованном властями.

В структуре смертности от болезней системы кровообращения на первом месте находится ишемическая болезнь сердца. Далее следуют цереброваскулярные заболевания (нарушения мозгового кровообращения) и кардиомиопатия (патологии сердечной мышцы). Среди новообразований, которые чаще всего находили у тюменцев и от которых они умирали, ведущими стали опухоли органов пищеварения и дыхания.

Ранее URA.RU писало и о других причинах, по которым жителей Тюменской области становится меньше. В частности, в 2022 году в регионе люди стали чаще умирать от отравлений алкоголем: показатель превысил аналогичные за несколько предыдущих лет.

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Самыми распространенными причинами смерти жителей Тюменской области стали заболевания системы кровообращения, новообразования и нервные болезни. Такая статистика за 2022 год представлена в докладе об экологической ситуации в регионе, опубликованном на сайте правительства. «В Тюменской области среди причин смерти за 2022 год первое место занимают болезни системы кровообращения, второе — новообразования (в том числе злокачественные), третье — нервные болезни. В процентном соотношении они составляют 43,6%, 14% и 9,1% соответственно», — говорится в докладе, опубликованном властями. В структуре смертности от болезней системы кровообращения на первом месте находится ишемическая болезнь сердца. Далее следуют цереброваскулярные заболевания (нарушения мозгового кровообращения) и кардиомиопатия (патологии сердечной мышцы). Среди новообразований, которые чаще всего находили у тюменцев и от которых они умирали, ведущими стали опухоли органов пищеварения и дыхания. Ранее URA.RU писало и о других причинах, по которым жителей Тюменской области становится меньше. В частности, в 2022 году в регионе люди стали чаще умирать от отравлений алкоголем: показатель превысил аналогичные за несколько предыдущих лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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