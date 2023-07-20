Власти рассказали, от чего чаще всего умирают тюменцы

Самыми распространенными причинами смерти жителей Тюменской области стали заболевания системы кровообращения, новообразования и нервные болезни. Такая статистика за 2022 год представлена в докладе об экологической ситуации в регионе, опубликованном на сайте правительства.
«В Тюменской области среди причин смерти за 2022 год первое место занимают болезни системы кровообращения, второе — новообразования (в том числе злокачественные), третье — нервные болезни. В процентном соотношении они составляют 43,6%, 14% и 9,1% соответственно», — говорится в докладе, опубликованном властями.
В структуре смертности от болезней системы кровообращения на первом месте находится ишемическая болезнь сердца. Далее следуют цереброваскулярные заболевания (нарушения мозгового кровообращения) и кардиомиопатия (патологии сердечной мышцы). Среди новообразований, которые чаще всего находили у тюменцев и от которых они умирали, ведущими стали опухоли органов пищеварения и дыхания.
Ранее URA.RU писало и о других причинах, по которым жителей Тюменской области становится меньше. В частности, в 2022 году в регионе люди стали чаще умирать от отравлений алкоголем: показатель превысил аналогичные за несколько предыдущих лет.
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