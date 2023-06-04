Тюменцы стали чаще умирать от алкоголя

В Тюменской области за год от отравлений алкоголем умерли 150 человек

05 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители Тюменской области умирали от спиртного в Юргинском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От отравлений алкоголем в Тюменской области в 2022 году умерли 150 человек, что в процентном соотношении превысило аналогичные показатели двух предшествующих лет. Информация содержится в докладе регионального управления Роспотребнадзора. Чаще всего любители спиртного уходили из жизни в Юргинском районе, а те, кто употреблял наркотики — в Тобольске. «В Тюменской области в 2022 году из 261 случая отравлений алкогольной продукцией и спиртсодержащими жидкостями 150 (57,5%) закончились летальным исходом (в 2021 году — 53%, в 2020 году — 48,8%). Максимальный уровень смертности зарегистрирован в Юргинском районе», — говорится в отчете регионального Роспотребнадзора. В целом в статистике отравлений химическими веществами по смертоносности лидируют наркотики. В 2022 году из 474 отравившихся 45,8% погибли именно из-за употребления запрещенных веществ. На втором месте — алкоголь (смертность в 31,7% случаев), на третьем — различные газы и их пары (20,4%). От употребления лекарств погибли всего 2%. Чаще всего от наркотиков гибали жители Тобольска. Среднеобластной уровень смертности по этому показателю там превышен значительнее всего. Далее следуют Тюмень, Тобольский и Тюменский районы.

От отравлений алкоголем в Тюменской области в 2022 году умерли 150 человек, что в процентном соотношении превысило аналогичные показатели двух предшествующих лет. Информация содержится в докладе регионального управления Роспотребнадзора. Чаще всего любители спиртного уходили из жизни в Юргинском районе, а те, кто употреблял наркотики — в Тобольске. «В Тюменской области в 2022 году из 261 случая отравлений алкогольной продукцией и спиртсодержащими жидкостями 150 (57,5%) закончились летальным исходом (в 2021 году — 53%, в 2020 году — 48,8%). Максимальный уровень смертности зарегистрирован в Юргинском районе», — говорится в отчете регионального Роспотребнадзора. В целом в статистике отравлений химическими веществами по смертоносности лидируют наркотики. В 2022 году из 474 отравившихся 45,8% погибли именно из-за употребления запрещенных веществ. На втором месте — алкоголь (смертность в 31,7% случаев), на третьем — различные газы и их пары (20,4%). От употребления лекарств погибли всего 2%. Чаще всего от наркотиков гибали жители Тобольска. Среднеобластной уровень смертности по этому показателю там превышен значительнее всего. Далее следуют Тюмень, Тобольский и Тюменский районы.