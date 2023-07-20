20 июля 2023

Тюменскую больницу обновили после решения губернатора Моора

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В травматологическом операционном блоке установили новое оборудование Фото:

В тюменской ОКБ № 2 в травматологическом операционном блоке провели перепланировку, а также установили новое оборудование. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В ОКБ № 2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок. <…> Решение об оснащении блока современным оборудованием принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года», — сообщает инфоцентр.

В отделении сделали перепланировку и установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери и новые системы очистки воздуха. Как сообщил руководитель блока Александр Базаров, в обновленном отделении есть возможность проводить ежедневно около 30 операций.

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В тюменской ОКБ № 2 в травматологическом операционном блоке провели перепланировку, а также установили новое оборудование. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор. «В ОКБ № 2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок. <…> Решение об оснащении блока современным оборудованием принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года», — сообщает инфоцентр. В отделении сделали перепланировку и установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери и новые системы очистки воздуха. Как сообщил руководитель блока Александр Базаров, в обновленном отделении есть возможность проводить ежедневно около 30 операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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