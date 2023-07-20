Тюменскую больницу обновили после решения губернатора Моора

21 июля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В травматологическом операционном блоке установили новое оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюменской ОКБ № 2 в травматологическом операционном блоке провели перепланировку, а также установили новое оборудование. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор. «В ОКБ № 2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок. <…> Решение об оснащении блока современным оборудованием принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года», — сообщает инфоцентр. В отделении сделали перепланировку и установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери и новые системы очистки воздуха. Как сообщил руководитель блока Александр Базаров, в обновленном отделении есть возможность проводить ежедневно около 30 операций.

В тюменской ОКБ № 2 в травматологическом операционном блоке провели перепланировку, а также установили новое оборудование. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор. «В ОКБ № 2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок. <…> Решение об оснащении блока современным оборудованием принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года», — сообщает инфоцентр. В отделении сделали перепланировку и установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери и новые системы очистки воздуха. Как сообщил руководитель блока Александр Базаров, в обновленном отделении есть возможность проводить ежедневно около 30 операций.