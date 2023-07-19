Александр Моор подал документы на выборы в облизбирком

Губернатор Моор подал документы на регистрацию кандидатом
Александр Моор первым из кандидатов в тюменские губернаторы подал документы на регистрацию в областной избирком. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
«К нам поступили документы для регистрации кандидата на должность губернатора Тюменской области Моора Александра Викторовича. Теперь перед нами стоит задача по проверке достоверности подписей, проставленных в листах поддержки депутатами представительных органов муниципальных образований», — заявил Халин.
Документы на выдвижение Александр Моор подал последним из всех кандидатов. Так он продемонстрировал заботу об избирателях.
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