Бастрыкину доложат о смерти пациентки из Кургана, которая умерла через три месяца лечения

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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Женщину направили к нужному специалисту уже после того, как у нее развились сильные боли Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования смерти 70-летней женщины из Курганской области, которая умерла после нескольких месяцев неправильного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Кургане пенсионерка умерла после трех месяцев неправильного лечения. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Курганской области Казеко Г.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале.

На некачественную медпомощи пожаловалась дочь умершей. В феврале этого года ее мать обратилась к врачу с болями. После осмотра пенсионерке назначили лечение, но за три месяца симптомы не пропали. Женщину лечили от цистита, хотя результаты обследований в дальнейшем выявили опухоль. Только в конце мая текущего года женщину направили к онкологу, чтобы поставить диагноз и назначить обезболивающие препараты. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования смерти 70-летней женщины из Курганской области, которая умерла после нескольких месяцев неправильного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Кургане пенсионерка умерла после трех месяцев неправильного лечения. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Курганской области Казеко Г.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале. На некачественную медпомощи пожаловалась дочь умершей. В феврале этого года ее мать обратилась к врачу с болями. После осмотра пенсионерке назначили лечение, но за три месяца симптомы не пропали. Женщину лечили от цистита, хотя результаты обследований в дальнейшем выявили опухоль. Только в конце мая текущего года женщину направили к онкологу, чтобы поставить диагноз и назначить обезболивающие препараты. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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