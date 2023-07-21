Бастрыкину доложат о смерти пациентки из Кургана, которая умерла через три месяца лечения

Женщину направили к нужному специалисту уже после того, как у нее развились сильные боли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования смерти 70-летней женщины из Курганской области, которая умерла после нескольких месяцев неправильного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Кургане пенсионерка умерла после трех месяцев неправильного лечения. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Курганской области Казеко Г.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале.

На некачественную медпомощи пожаловалась дочь умершей. В феврале этого года ее мать обратилась к врачу с болями. После осмотра пенсионерке назначили лечение, но за три месяца симптомы не пропали. Женщину лечили от цистита, хотя результаты обследований в дальнейшем выявили опухоль. Только в конце мая текущего года женщину направили к онкологу, чтобы поставить диагноз и назначить обезболивающие препараты. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии.