21 июля 2023

В лесу Тюмени снесут незаконную базу отдыха «Мостострой-11»

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Болдинцево". Курган, база отдыха болдинцево, болдинцево, указатель болдинцево
«Мостострой-11» должна за три месяца снести базу отдыха Фото:

В Тюмени филиал АО «Мостострой-11» (компания «Мостотряд-36») в течение трех месяцев должен снести незаконно построенную в урочище тюменского лесничества базу отдыха. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

«Компания „Мостострой-11“ незаконно построила базу отдыха. В течение трех месяцев она должна за свой счет снести постройки. Незаконные постройки обнаружили сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области», — сообщил Остроумов журналистам 72.RU.

По словам директора департамента, нужно будет снести ведущую к озеру бетонную дорогу, кирпичный дом с деревянным пристроем с теплицей, трансформаторная подстанция, две хозпостройки из профнастила, деревянная постройка и забор. Решение об этом вынес арбитражный суд.

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В Тюмени филиал АО «Мостострой-11» (компания «Мостотряд-36») в течение трех месяцев должен снести незаконно построенную в урочище тюменского лесничества базу отдыха. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «Компания „Мостострой-11“ незаконно построила базу отдыха. В течение трех месяцев она должна за свой счет снести постройки. Незаконные постройки обнаружили сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области», — сообщил Остроумов журналистам 72.RU. По словам директора департамента, нужно будет снести ведущую к озеру бетонную дорогу, кирпичный дом с деревянным пристроем с теплицей, трансформаторная подстанция, две хозпостройки из профнастила, деревянная постройка и забор. Решение об этом вынес арбитражный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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