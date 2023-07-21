В лесу Тюмени снесут незаконную базу отдыха «Мостострой-11»

22 июля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

«Мостострой-11» должна за три месяца снести базу отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени филиал АО «Мостострой-11» (компания «Мостотряд-36») в течение трех месяцев должен снести незаконно построенную в урочище тюменского лесничества базу отдыха. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «Компания „Мостострой-11“ незаконно построила базу отдыха. В течение трех месяцев она должна за свой счет снести постройки. Незаконные постройки обнаружили сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области», — сообщил Остроумов журналистам 72.RU. По словам директора департамента, нужно будет снести ведущую к озеру бетонную дорогу, кирпичный дом с деревянным пристроем с теплицей, трансформаторная подстанция, две хозпостройки из профнастила, деревянная постройка и забор. Решение об этом вынес арбитражный суд.

В Тюмени филиал АО «Мостострой-11» (компания «Мостотряд-36») в течение трех месяцев должен снести незаконно построенную в урочище тюменского лесничества базу отдыха. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «Компания „Мостострой-11“ незаконно построила базу отдыха. В течение трех месяцев она должна за свой счет снести постройки. Незаконные постройки обнаружили сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области», — сообщил Остроумов журналистам 72.RU. По словам директора департамента, нужно будет снести ведущую к озеру бетонную дорогу, кирпичный дом с деревянным пристроем с теплицей, трансформаторная подстанция, две хозпостройки из профнастила, деревянная постройка и забор. Решение об этом вынес арбитражный суд.