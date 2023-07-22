22 июля 2023
21 июля 2023

В зоне СВО погиб ветеран боевых действий из Салехарда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Боец Сергей Попов до конца остался предан присяге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран боевых действий из Салехарда, предприниматель Сергей Попов. Об этом сообщила администрация города.

«Погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО ветеран боевых действий из Салехарда Сергей Попов. Честный, добросовестный, ответственный, мужественный 36-летний боец до конца остался предан присяге», — пишет администрация в telegram-канале.

Как сообщили власти города, прощание с героем состоится 24 июля в 12:00 часов в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13:00 часов. Администрация приносит соболезнования близким и родным бойца.

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В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран боевых действий из Салехарда, предприниматель Сергей Попов. Об этом сообщила администрация города. «Погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО ветеран боевых действий из Салехарда Сергей Попов. Честный, добросовестный, ответственный, мужественный 36-летний боец до конца остался предан присяге», — пишет администрация в telegram-канале. Как сообщили власти города, прощание с героем состоится 24 июля в 12:00 часов в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13:00 часов. Администрация приносит соболезнования близким и родным бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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