Боец Сергей Попов до конца остался предан присяге
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран боевых действий из Салехарда, предприниматель Сергей Попов. Об этом сообщила администрация города.
«Погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО ветеран боевых действий из Салехарда Сергей Попов. Честный, добросовестный, ответственный, мужественный 36-летний боец до конца остался предан присяге», — пишет администрация в telegram-канале.
Как сообщили власти города, прощание с героем состоится 24 июля в 12:00 часов в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13:00 часов. Администрация приносит соболезнования близким и родным бойца.
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