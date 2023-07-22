В зоне СВО погиб ветеран боевых действий из Салехарда. Фото

23 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Боец Сергей Попов до конца остался предан присяге Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран боевых действий из Салехарда, предприниматель Сергей Попов. Об этом сообщила администрация города. «Погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО ветеран боевых действий из Салехарда Сергей Попов. Честный, добросовестный, ответственный, мужественный 36-летний боец до конца остался предан присяге», — пишет администрация в telegram-канале. Как сообщили власти города, прощание с героем состоится 24 июля в 12:00 часов в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13:00 часов. Администрация приносит соболезнования близким и родным бойца. Фото: администрация Сургута, telegram-канал, https://t.me/salekhard_admin

В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран боевых действий из Салехарда, предприниматель Сергей Попов. Об этом сообщила администрация города. «Погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО ветеран боевых действий из Салехарда Сергей Попов. Честный, добросовестный, ответственный, мужественный 36-летний боец до конца остался предан присяге», — пишет администрация в telegram-канале. Как сообщили власти города, прощание с героем состоится 24 июля в 12:00 часов в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13:00 часов. Администрация приносит соболезнования близким и родным бойца.