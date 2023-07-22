Каждый третий житель ЯНАО мечтает работать на госслужбе

В ЯНАО больше трети жителей хотели бы сделать карьеру успешного чиновника. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob, который провел опрос с жителями округа.
«Больше трети жителей ЯНАО хотели бы работать госслужащими, 46% — нет. Мужчины хотят работать чиновниками чаще женщин 35% и 30% соответственно. Число желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста: 29% среди молодежи до 24 лет, 38% среди горожан старше 45 лет», — передают результаты опроса журналисты «Север-Пресс».
По данным сервиса, за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%. Достаточно большое количество жителей Ямала полагают, что заполучить работу в госслужбе можно только при помощи связей и денег.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО самой востребованной профессией стали строители. Только за июнь число вакансий в этой сфере составило 26%.
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