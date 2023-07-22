В Курган возвращается сухая и жаркая погода

23 июля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

В Кургане в ближайшие дни прогнозируется 26-30 градусов, осадки маловероятны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане в ближайшие дни ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Днем 24 июля ожидается 26-28 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется 10-15 градусов. Ветер днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано на сайте. Уточняется, что в течении ближайшей недели температура в дневное время будет 26-30 градусов. Ночью прогнозируется от 16 до 18 градусов тепла. Ранее сообщалось, что в Курганской области 23 июля днем ожидается от 23 до 28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Информация об этом публиковалась на сайте Курганского ЦГМС.

В Кургане в ближайшие дни ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Днем 24 июля ожидается 26-28 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется 10-15 градусов. Ветер днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано на сайте. Уточняется, что в течении ближайшей недели температура в дневное время будет 26-30 градусов. Ночью прогнозируется от 16 до 18 градусов тепла. Ранее сообщалось, что в Курганской области 23 июля днем ожидается от 23 до 28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Информация об этом публиковалась на сайте Курганского ЦГМС.