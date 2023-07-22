22 июля 2023
21 июля 2023

В Курган возвращается сухая и жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, дети купаются в фонтане, жара в городе
В Кургане в ближайшие дни прогнозируется 26-30 градусов, осадки маловероятны Фото:

В Кургане в ближайшие дни ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Днем 24 июля ожидается 26-28 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется 10-15 градусов. Ветер днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано на сайте.

Уточняется, что в течении ближайшей недели температура в дневное время будет 26-30 градусов. Ночью прогнозируется от 16 до 18 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 23 июля днем ожидается от 23 до 28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Информация об этом публиковалась на сайте Курганского ЦГМС.

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В Кургане в ближайшие дни ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Днем 24 июля ожидается 26-28 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется 10-15 градусов. Ветер днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано на сайте. Уточняется, что в течении ближайшей недели температура в дневное время будет 26-30 градусов. Ночью прогнозируется от 16 до 18 градусов тепла. Ранее сообщалось, что в Курганской области 23 июля днем ожидается от 23 до 28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Информация об этом публиковалась на сайте Курганского ЦГМС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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