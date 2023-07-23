23 июля 2023
22 июля 2023

Художник из Петербурга разрисует дома в Салехарде. Фото

В Салехарде появятся новые муралы от художника Павла Плетнева
© Служба новостей «URA.RU»
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Мурал в память погибшего бойца ОМОНа в СВО, ул.Транспортная 19. Пермь, улТранспортная 19, пермский омон, погибшим в сво, навечно в строю, соколов денис
В Салехарде появится три новых мурала Фото:

В Салехарде (ЯНАО) появятся три новых мурала, которые нарисует художник из Петербурга Павел Плетнев. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В этом году в Салехарде появятся три мурала по адресам: Почтовая, дом 4; Зои Космодемьянской, дом 35; Свердлова, дом 43. В ближайшее время ждем художника Павла Плетнева из Санкт-Петербурга», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мэр сообщил, что одна из картин будет посвящена материнству и детству, второй мурал будет посвящен военнослужащим РФ, третий мурал прославит Ямал. В городе уже около 30 картин на домах, которые делают неповторимым его облик.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое появится мурал в память о погибшем ямальце Алексее Боброве. Также в городе установят мемориальную доску.

Один из новых муралов в Салехарде будет отображать семейные ценности
Один из новых муралов в Салехарде будет отображать семейные ценности
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) появятся три новых мурала, которые нарисует художник из Петербурга Павел Плетнев. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «В этом году в Салехарде появятся три мурала по адресам: Почтовая, дом 4; Зои Космодемьянской, дом 35; Свердлова, дом 43. В ближайшее время ждем художника Павла Плетнева из Санкт-Петербурга», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мэр сообщил, что одна из картин будет посвящена материнству и детству, второй мурал будет посвящен военнослужащим РФ, третий мурал прославит Ямал. В городе уже около 30 картин на домах, которые делают неповторимым его облик. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое появится мурал в память о погибшем ямальце Алексее Боброве. Также в городе установят мемориальную доску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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