В Салехарде появятся новые муралы от художника Павла Плетнева

В Салехарде появится три новых мурала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) появятся три новых мурала, которые нарисует художник из Петербурга Павел Плетнев. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В этом году в Салехарде появятся три мурала по адресам: Почтовая, дом 4; Зои Космодемьянской, дом 35; Свердлова, дом 43. В ближайшее время ждем художника Павла Плетнева из Санкт-Петербурга», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мэр сообщил, что одна из картин будет посвящена материнству и детству, второй мурал будет посвящен военнослужащим РФ, третий мурал прославит Ямал. В городе уже около 30 картин на домах, которые делают неповторимым его облик.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое появится мурал в память о погибшем ямальце Алексее Боброве. Также в городе установят мемориальную доску.