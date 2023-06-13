13 июня 2023
12 июня 2023

Мэр из ЯНАО предложил увековечить память погибшего героя СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
В Новом Уренгое именем погибшего Алексея Боброва назовут улицу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) одной из улиц присвоят имя погибшего при выполнении задач специальной военной операции военнослужащего Алексея Боброва. С такой инициативой выступил глава администрации Андрей Воронов.

«Предлагаю присвоить проезду имя новоуренгойца, героически погибшего в зоне СВО, прикрывшего собой товарищей от пуль. Алексей Бобров — наш герой, вечная ему память», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

В память погибшего земляка будет открыта мемориальная доска и появится мурал на одном из домов. Увековечить память планируется после завершения летних ремонтных работ в микрорайоне.

Ранее URA.RU рассказало, что погибший новоуренгоец Алексей Бобров был награжден орденом Мужества за проявленный героизм. Родители Алексея на свои средства помогают ямальцам, проходящим военную службу в зоне спецоперации.

Специальную военную операцию Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. В защите российских территорий принимают участие военнослужащие со всех регионов, в том числе и с Ямала.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) одной из улиц присвоят имя погибшего при выполнении задач специальной военной операции военнослужащего Алексея Боброва. С такой инициативой выступил глава администрации Андрей Воронов. «Предлагаю присвоить проезду имя новоуренгойца, героически погибшего в зоне СВО, прикрывшего собой товарищей от пуль. Алексей Бобров — наш герой, вечная ему память», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. В память погибшего земляка будет открыта мемориальная доска и появится мурал на одном из домов. Увековечить память планируется после завершения летних ремонтных работ в микрорайоне. Ранее URA.RU рассказало, что погибший новоуренгоец Алексей Бобров был награжден орденом Мужества за проявленный героизм. Родители Алексея на свои средства помогают ямальцам, проходящим военную службу в зоне спецоперации. Специальную военную операцию Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. В защите российских территорий принимают участие военнослужащие со всех регионов, в том числе и с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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