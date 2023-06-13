Мэр из ЯНАО предложил увековечить память погибшего героя СВО

В Новом Уренгое именем погибшего Алексея Боброва назовут улицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) одной из улиц присвоят имя погибшего при выполнении задач специальной военной операции военнослужащего Алексея Боброва. С такой инициативой выступил глава администрации Андрей Воронов.

«Предлагаю присвоить проезду имя новоуренгойца, героически погибшего в зоне СВО, прикрывшего собой товарищей от пуль. Алексей Бобров — наш герой, вечная ему память», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

В память погибшего земляка будет открыта мемориальная доска и появится мурал на одном из домов. Увековечить память планируется после завершения летних ремонтных работ в микрорайоне.

Ранее URA.RU рассказало, что погибший новоуренгоец Алексей Бобров был награжден орденом Мужества за проявленный героизм. Родители Алексея на свои средства помогают ямальцам, проходящим военную службу в зоне спецоперации.

Специальную военную операцию Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. В защите российских территорий принимают участие военнослужащие со всех регионов, в том числе и с Ямала.