Владелец тюменских ТЭЦ созывает экстренное собрание акционеров

«Фортум» проведет внеочередное собрание акционеров для решения вопроса о смене имени компании

Акционерам предстоит решить вопрос о смене названия компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

ПАО «Фортум», являющееся, в числе прочего, владельцем тюменских ТЭЦ, созывает внеочередное собрание акционеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. На повестку вынесут вопрос о смене наименования организации.

«Совет директоров ПАО „Фортум“ принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в устав общества. После одобрения участниками собрания и прохождения госрегистрации публичное акционерное общество „Фортум“ сменит фирменное наименование на ПАО „Форвард Энерго“», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Там отметили, что изменение имени не отразится на деятельности компании: это необходимо для решения вопросов в области использования интеллектуальной собственности. В Тюменской области ПАО «Фортум» владеет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в областном центре.