Владелец тюменских ТЭЦ созывает экстренное собрание акционеров

«Фортум» проведет внеочередное собрание акционеров для решения вопроса о смене имени компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, чиновники, совещание, заседание, пиджаки, политики
Акционерам предстоит решить вопрос о смене названия компании Фото:

ПАО «Фортум», являющееся, в числе прочего, владельцем тюменских ТЭЦ, созывает внеочередное собрание акционеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. На повестку вынесут вопрос о смене наименования организации.

«Совет директоров ПАО „Фортум“ принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в устав общества. После одобрения участниками собрания и прохождения госрегистрации публичное акционерное общество „Фортум“ сменит фирменное наименование на ПАО „Форвард Энерго“», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Там отметили, что изменение имени не отразится на деятельности компании: это необходимо для решения вопросов в области использования интеллектуальной собственности. В Тюменской области ПАО «Фортум» владеет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в областном центре.

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ПАО «Фортум», являющееся, в числе прочего, владельцем тюменских ТЭЦ, созывает внеочередное собрание акционеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. На повестку вынесут вопрос о смене наименования организации. «Совет директоров ПАО „Фортум“ принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в устав общества. После одобрения участниками собрания и прохождения госрегистрации публичное акционерное общество „Фортум“ сменит фирменное наименование на ПАО „Форвард Энерго“», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Там отметили, что изменение имени не отразится на деятельности компании: это необходимо для решения вопросов в области использования интеллектуальной собственности. В Тюменской области ПАО «Фортум» владеет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в областном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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