Владелец тюменских ТЭЦ созывает экстренное собрание акционеров

ПАО «Фортум», являющееся, в числе прочего, владельцем тюменских ТЭЦ, созывает внеочередное собрание акционеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. На повестку вынесут вопрос о смене наименования организации.
«Совет директоров ПАО „Фортум“ принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в устав общества. После одобрения участниками собрания и прохождения госрегистрации публичное акционерное общество „Фортум“ сменит фирменное наименование на ПАО „Форвард Энерго“», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
Там отметили, что изменение имени не отразится на деятельности компании: это необходимо для решения вопросов в области использования интеллектуальной собственности. В Тюменской области ПАО «Фортум» владеет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в областном центре.
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