Тюменская полиция обнаружила лабораторию по производству наркотиков

25 июля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Лабораторию нашли в одной из квартир в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) городского УМВД обнаружили квартиру, в которой выращивались и производились наркотики. Найти ее получилось благодаря тому, что изначально полицейские задержали тюменца, который перевозил при себе 10 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В квартире-лаборатории сотрудники ОКОН обнаружили семена, две теплицы, 61 куст растений конопли, контейнеры с высушенными листьями, удобрения и емкости для фасовки готового запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила — изъятое вещество растительного происхождения является „марихуаной“ массой более 6 кг», — указано на сайте регионального ведомства. Перед этим сотрудникам удалось перехватить тюменца 1987 года рождения, который на автомобиле перевозил запрещенные вещества. Задержанный признался, что производил наркотики у себя дома и планировал их продавать в областной столице. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Его подозревают в приготовлении к преступлению, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также незаконном культивировании наркотических растений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Тюмени сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) городского УМВД обнаружили квартиру, в которой выращивались и производились наркотики. Найти ее получилось благодаря тому, что изначально полицейские задержали тюменца, который перевозил при себе 10 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В квартире-лаборатории сотрудники ОКОН обнаружили семена, две теплицы, 61 куст растений конопли, контейнеры с высушенными листьями, удобрения и емкости для фасовки готового запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила — изъятое вещество растительного происхождения является „марихуаной“ массой более 6 кг», — указано на сайте регионального ведомства. Перед этим сотрудникам удалось перехватить тюменца 1987 года рождения, который на автомобиле перевозил запрещенные вещества. Задержанный признался, что производил наркотики у себя дома и планировал их продавать в областной столице. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Его подозревают в приготовлении к преступлению, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также незаконном культивировании наркотических растений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.