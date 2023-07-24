Тюменская полиция обнаружила лабораторию по производству наркотиков

В Тюмени сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) городского УМВД обнаружили квартиру, в которой выращивались и производились наркотики. Найти ее получилось благодаря тому, что изначально полицейские задержали тюменца, который перевозил при себе 10 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В квартире-лаборатории сотрудники ОКОН обнаружили семена, две теплицы, 61 куст растений конопли, контейнеры с высушенными листьями, удобрения и емкости для фасовки готового запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила — изъятое вещество растительного происхождения является „марихуаной“ массой более 6 кг», — указано на сайте регионального ведомства.
Перед этим сотрудникам удалось перехватить тюменца 1987 года рождения, который на автомобиле перевозил запрещенные вещества. Задержанный признался, что производил наркотики у себя дома и планировал их продавать в областной столице.
Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Его подозревают в приготовлении к преступлению, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также незаконном культивировании наркотических растений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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