Тюменцам рассказали о вреде алкогольных напитков в жару

Тюменцев предупредили, что употребление алкоголя в жару приводит к обезвоживанию

26 июля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Алкоголь в жаркую погоду вызывает обезвоживание организма Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Тюменцам рассказали, что употребление алкогольных напитков не утоляет жажду, а наоборот, приводит к обезвоживанию организма. Почему стоит отказаться от спиртных напитков и чем утолять жажду, объяснила заведующая терапевтического отделения «ГАУЗ ТО Городская поликлиника №6» Наталья Кулькова. «К сожалению, многие люди в жару употребляют слабоалкогольные напитки, особенно пиво, потому что думают, что они утоляют жажду. Но на самом деле жажду утоляет только вода. А употребление пива или другого слабоалкогольного напитка вызовет еще большее обезвоживание организма», — приводит слова Кульковой департамент здравоохранения Тюменской области. Врач рассказала, что алкоголь в жаркую погоду создает двойную нагрузку на сердце. Возникает риск инфаркта или инсульта. Страдает нервная система, нарушаются механизмы терморегуляции. Кроме того, после употребления спиртосодержащих напитков человек перестает воспринимать ситуацию адекватно, что приводит к несчастным случаям.

Тюменцам рассказали, что употребление алкогольных напитков не утоляет жажду, а наоборот, приводит к обезвоживанию организма. Почему стоит отказаться от спиртных напитков и чем утолять жажду, объяснила заведующая терапевтического отделения «ГАУЗ ТО Городская поликлиника №6» Наталья Кулькова. «К сожалению, многие люди в жару употребляют слабоалкогольные напитки, особенно пиво, потому что думают, что они утоляют жажду. Но на самом деле жажду утоляет только вода. А употребление пива или другого слабоалкогольного напитка вызовет еще большее обезвоживание организма», — приводит слова Кульковой департамент здравоохранения Тюменской области. Врач рассказала, что алкоголь в жаркую погоду создает двойную нагрузку на сердце. Возникает риск инфаркта или инсульта. Страдает нервная система, нарушаются механизмы терморегуляции. Кроме того, после употребления спиртосодержащих напитков человек перестает воспринимать ситуацию адекватно, что приводит к несчастным случаям.