25 июля 2023

Глава тюменской прокуратуры взял на контроль дело о затоплении ТЦ в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Тюменской областной прокуратуре. Тюмень, московских владислав
Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах инцидентов Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах затопления в Тобольске гипермаркета «Лента». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, Московских взял на контроль инцидент с эвакуацией посетителей ТРЦ «Матрешка» в Тюмени.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурорам разобраться в причинах инцидентов, произошедших в ТРЦ „Матрешка“ в г. Тюмени и гипермаркете „Лента“ в г. Тобольска. Необходимо установить причины и условия произошедших инцидентов, принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания, и взять на контроль ход проверок, проводимых уполномоченными органами», — рассказали в прокуратуре.

Ранее агентство писало, что в Тюмени 25 июля прошла массовая эвакуация из «Матрешки» из-за внезапного отключения электричества. В этот же день в Тобольске в гипермаркете прорвало сливные трубы.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах затопления в Тобольске гипермаркета «Лента». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, Московских взял на контроль инцидент с эвакуацией посетителей ТРЦ «Матрешка» в Тюмени. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурорам разобраться в причинах инцидентов, произошедших в ТРЦ „Матрешка“ в г. Тюмени и гипермаркете „Лента“ в г. Тобольска. Необходимо установить причины и условия произошедших инцидентов, принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания, и взять на контроль ход проверок, проводимых уполномоченными органами», — рассказали в прокуратуре. Ранее агентство писало, что в Тюмени 25 июля прошла массовая эвакуация из «Матрешки» из-за внезапного отключения электричества. В этот же день в Тобольске в гипермаркете прорвало сливные трубы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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