Глава тюменской прокуратуры взял на контроль дело о затоплении ТЦ в Тобольске

26 июля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах инцидентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах затопления в Тобольске гипермаркета «Лента». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, Московских взял на контроль инцидент с эвакуацией посетителей ТРЦ «Матрешка» в Тюмени. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурорам разобраться в причинах инцидентов, произошедших в ТРЦ „Матрешка“ в г. Тюмени и гипермаркете „Лента“ в г. Тобольска. Необходимо установить причины и условия произошедших инцидентов, принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания, и взять на контроль ход проверок, проводимых уполномоченными органами», — рассказали в прокуратуре. Ранее агентство писало, что в Тюмени 25 июля прошла массовая эвакуация из «Матрешки» из-за внезапного отключения электричества. В этот же день в Тобольске в гипермаркете прорвало сливные трубы.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил своим подчиненным разобраться в причинах затопления в Тобольске гипермаркета «Лента». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, Московских взял на контроль инцидент с эвакуацией посетителей ТРЦ «Матрешка» в Тюмени. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурорам разобраться в причинах инцидентов, произошедших в ТРЦ „Матрешка“ в г. Тюмени и гипермаркете „Лента“ в г. Тобольска. Необходимо установить причины и условия произошедших инцидентов, принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания, и взять на контроль ход проверок, проводимых уполномоченными органами», — рассказали в прокуратуре. Ранее агентство писало, что в Тюмени 25 июля прошла массовая эвакуация из «Матрешки» из-за внезапного отключения электричества. В этот же день в Тобольске в гипермаркете прорвало сливные трубы.