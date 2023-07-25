В Тюменской области мужчины умирают в три раза чаще женщин

В Тюменской области в 2022 году смертность среди мужчин трудоспособного возраста более чем в три раза превысила аналогичный показатель среди женщин. Информация содержится в региональной программе, разработанной департаментом здравоохранения региона. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«В 2022 году среди трудоспособного населения показатель смертности составил 501,5 на 100 тысяч человек соответствующего возраста (2021 год — 533,4). Следует отметить, что смертность среди мужчин составляет 78,3%, среди женщин — 21,7%», — говорится в программе.
Самой частой причиной смерти тюменцев данной категории становились болезни системы кровообращения. На втором месте оказались внешние причины — ДТП, отравления, самоубийства и убийства, утопления и прочие. Третью позицию заняли новообразования.
Ранее URA.RU писало, что среди всех возрастных категорий тюменцев набор причин, от которых умирали люди, несколько иной. Вместо ситуаций, когда смерть не связана с состоянием здоровья, в этом рейтинге оказались болезни нервной системы.
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