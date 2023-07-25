25 июля 2023

Из тюменского УМВД увольняется влиятельный силовик

Начальник отдела собственной безопасности тюменского УМВД Евгений Мокроусов покидает должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, фуражки, полиция
Главный безопасник областного МВД уходит на пенсию Фото:

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгений Мокроусов увольняется из ведомства. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам.

«Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил инсайдер агентства.

Управления собственной безопасности в силовых структурах занимаются выявлением среди правоохранителей тех сотрудников, которые ведут противоправную деятельность. Ранее URA.RU писало, что депутат Тобольского района Ринат Урамаев в 2019 году обвинял самого Евгения Мокроусова в коррупции.

Говорилось, что главное управление собственной безопасности МВД РФ начало проверку в отношении тюменского силовика. В настоящее время аналогичная проверка проводится в отношении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области.

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Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгений Мокроусов увольняется из ведомства. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил инсайдер агентства. Управления собственной безопасности в силовых структурах занимаются выявлением среди правоохранителей тех сотрудников, которые ведут противоправную деятельность. Ранее URA.RU писало, что депутат Тобольского района Ринат Урамаев в 2019 году обвинял самого Евгения Мокроусова в коррупции. Говорилось, что главное управление собственной безопасности МВД РФ начало проверку в отношении тюменского силовика. В настоящее время аналогичная проверка проводится в отношении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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