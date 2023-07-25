Из тюменского УМВД увольняется влиятельный силовик

Начальник отдела собственной безопасности тюменского УМВД Евгений Мокроусов покидает должность

26 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Главный безопасник областного МВД уходит на пенсию Фото: Илья Московец © URA.RU Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгений Мокроусов увольняется из ведомства. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил инсайдер агентства. Управления собственной безопасности в силовых структурах занимаются выявлением среди правоохранителей тех сотрудников, которые ведут противоправную деятельность. Ранее URA.RU писало, что депутат Тобольского района Ринат Урамаев в 2019 году обвинял самого Евгения Мокроусова в коррупции. Говорилось, что главное управление собственной безопасности МВД РФ начало проверку в отношении тюменского силовика. В настоящее время аналогичная проверка проводится в отношении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области.

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгений Мокроусов увольняется из ведомства. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил инсайдер агентства. Управления собственной безопасности в силовых структурах занимаются выявлением среди правоохранителей тех сотрудников, которые ведут противоправную деятельность. Ранее URA.RU писало, что депутат Тобольского района Ринат Урамаев в 2019 году обвинял самого Евгения Мокроусова в коррупции. Говорилось, что главное управление собственной безопасности МВД РФ начало проверку в отношении тюменского силовика. В настоящее время аналогичная проверка проводится в отношении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области.