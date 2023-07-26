Тюменские власти отчитались о том, как борются с обмелением Туры. Фото

Правительство Тюменской области: меры против обмеления Туры показали эффективность

26 июля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

По Туре запретили движение судов из-за резкого обмеления Фото: Денис Моргунов © URA.RU Постановка на реке Туре трех судов, перекрывших реку, стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области. Власти отчитались об эффективности решений, которые были предприняты из-за обмеления реки. Что было предпринято: Выстроенные судна создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1;

Компания «Тюмень Водоканал» закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка;

В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера. «Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды Фото: инфоцентр правительства Тюменской области .

Постановка на реке Туре трех судов, перекрывших реку, стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области. Власти отчитались об эффективности решений, которые были предприняты из-за обмеления реки. Что было предпринято: «Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды .