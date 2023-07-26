По Туре запретили движение судов из-за резкого обмеления
Постановка на реке Туре трех судов, перекрывших реку, стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.
Власти отчитались об эффективности решений, которые были предприняты из-за обмеления реки. Что было предпринято:
- Выстроенные судна создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1;
- Компания «Тюмень Водоканал» закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка;
- В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера.
«Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды
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