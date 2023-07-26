Тюменские власти отчитались о том, как борются с обмелением Туры. Фото

Правительство Тюменской области: меры против обмеления Туры показали эффективность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
По Туре запретили движение судов из-за резкого обмеления Фото:

Постановка на реке Туре трех судов, перекрывших реку, стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

Власти отчитались об эффективности решений, которые были предприняты из-за обмеления реки. Что было предпринято:

  • Выстроенные судна создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1;
  • Компания «Тюмень Водоканал» закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка;
  • В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера.

«Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды

Фото:

.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постановка на реке Туре трех судов, перекрывших реку, стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области. Власти отчитались об эффективности решений, которые были предприняты из-за обмеления реки. Что было предпринято: «Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...