25 июля 2023

Задержанного ФСБ наркоторговца из ЯНАО отправили в колонию

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
В Ноябрьске наркоторговец получил 6.5 лет за попытку сбыта 830 грамм наркотиков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет за попытку сбыть 830 грамм синтетического наркотика. Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в Ноябрьске, после чего расфасовывал на мелкие части для дальнейшего распространения. При попытке сбыть очередную партию наркотиков задержан с поличным сотрудниками Управления», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области.

Дело передано в ОМВД по Ноябрьску, сотрудники которого собрали достаточно доказательств для передачи материалов в суд. Учитывая общественную опасность преступления, суд приговорил правонарушителя к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет за попытку сбыть 830 грамм синтетического наркотика. Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в Ноябрьске, после чего расфасовывал на мелкие части для дальнейшего распространения. При попытке сбыть очередную партию наркотиков задержан с поличным сотрудниками Управления», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области. Дело передано в ОМВД по Ноябрьску, сотрудники которого собрали достаточно доказательств для передачи материалов в суд. Учитывая общественную опасность преступления, суд приговорил правонарушителя к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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