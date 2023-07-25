Задержанного ФСБ наркоторговца из ЯНАО отправили в колонию

26 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске наркоторговец получил 6.5 лет за попытку сбыта 830 грамм наркотиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет за попытку сбыть 830 грамм синтетического наркотика. Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в Ноябрьске, после чего расфасовывал на мелкие части для дальнейшего распространения. При попытке сбыть очередную партию наркотиков задержан с поличным сотрудниками Управления», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области. Дело передано в ОМВД по Ноябрьску, сотрудники которого собрали достаточно доказательств для передачи материалов в суд. Учитывая общественную опасность преступления, суд приговорил правонарушителя к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет за попытку сбыть 830 грамм синтетического наркотика. Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в Ноябрьске, после чего расфасовывал на мелкие части для дальнейшего распространения. При попытке сбыть очередную партию наркотиков задержан с поличным сотрудниками Управления», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области. Дело передано в ОМВД по Ноябрьску, сотрудники которого собрали достаточно доказательств для передачи материалов в суд. Учитывая общественную опасность преступления, суд приговорил правонарушителя к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.