В ЯНАО резко выросла площадь природных пожаров

27 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В ЯНАО площадь лесных пожаров увеличилась в два раза за сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась за сутки в два раза, на 27 июля она составила более 216 гектар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 гектар. Очаги находятся в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Угрозы населенным пунктам нет. По данным на 26 июля, опубликованным на сайте ведомства, на Ямале действовало четыре очага на площади 123 гектара. В связи с повышенной опасностью распространения огня власти округа продлили запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 15 августа.

В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась за сутки в два раза, на 27 июля она составила более 216 гектар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 гектар. Очаги находятся в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Угрозы населенным пунктам нет. По данным на 26 июля, опубликованным на сайте ведомства, на Ямале действовало четыре очага на площади 123 гектара. В связи с повышенной опасностью распространения огня власти округа продлили запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 15 августа.