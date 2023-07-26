26 июля 2023
25 июля 2023

В ЯНАО резко выросла площадь природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО площадь лесных пожаров увеличилась в два раза за сутки Фото:
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В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась за сутки в два раза, на 27 июля она составила более 216 гектар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 гектар. Очаги находятся в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Угрозы населенным пунктам нет. По данным на 26 июля, опубликованным на сайте ведомства, на Ямале действовало четыре очага на площади 123 гектара.

В связи с повышенной опасностью распространения огня власти округа продлили запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 15 августа.

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В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась за сутки в два раза, на 27 июля она составила более 216 гектар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 гектар. Очаги находятся в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Угрозы населенным пунктам нет. По данным на 26 июля, опубликованным на сайте ведомства, на Ямале действовало четыре очага на площади 123 гектара. В связи с повышенной опасностью распространения огня власти округа продлили запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 15 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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