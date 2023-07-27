Тюменка рассказала о том, что мешает потушить лесные пожары в Турции

Проживающая в Турции тюменка рассказала, что тушение пожаров в стране осложняют сильные ветра

27 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

По словам тюменки, пожар виден на одном из пляжей Анталье Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пригороде Анталье продолжают тушить с воздуха пожары, которые бушуют в Кемере. Обстановку осложняет сильный ветер, который разгоняет пламя. Об этом корреспонденту URA.RA рассказала тюменка Елизавета, проживающая на территории Турции. «Пожар сейчас в Кемере, это в 40 км от Анталии. Каждый день новости передают о том, что пожар все еще не потушен. Я эти пару дней вижу, как летают вертолеты и набирают воду в море, их много достаточно. Не знаю точно, задействованы ли они в том большом пожаре, но как-то тревожно, потому что эти дни был сильный ветер, он делает свой вклад в распространении огня», — рассказала Елизавета. По словам собеседницы агентства, с Коньяалты (один из главных пляжей Анталье — прим.URA.RU) был виден дым от пожара, но в самом городе все спокойно. Местных жителей и туристов из отелей не эвакуируют. Пока, по словам Елизаветы, среди горожан и туристов паники нет. В курортных городах Турции вспыхнули лесные пожары. Очаги были зафиксированы в Мармарисе и в уезде Каш провинции Анталье. Несмотря на ЧП, тюменские туристы не отказываются от отдыха в Турции.

В пригороде Анталье продолжают тушить с воздуха пожары, которые бушуют в Кемере. Обстановку осложняет сильный ветер, который разгоняет пламя. Об этом корреспонденту URA.RA рассказала тюменка Елизавета, проживающая на территории Турции. «Пожар сейчас в Кемере, это в 40 км от Анталии. Каждый день новости передают о том, что пожар все еще не потушен. Я эти пару дней вижу, как летают вертолеты и набирают воду в море, их много достаточно. Не знаю точно, задействованы ли они в том большом пожаре, но как-то тревожно, потому что эти дни был сильный ветер, он делает свой вклад в распространении огня», — рассказала Елизавета. По словам собеседницы агентства, с Коньяалты (один из главных пляжей Анталье — прим.URA.RU) был виден дым от пожара, но в самом городе все спокойно. Местных жителей и туристов из отелей не эвакуируют. Пока, по словам Елизаветы, среди горожан и туристов паники нет. В курортных городах Турции вспыхнули лесные пожары. Очаги были зафиксированы в Мармарисе и в уезде Каш провинции Анталье. Несмотря на ЧП, тюменские туристы не отказываются от отдыха в Турции.