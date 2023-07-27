Тюменка рассказала о том, что мешает потушить лесные пожары в Турции

В пригороде Анталье продолжают тушить с воздуха пожары, которые бушуют в Кемере. Обстановку осложняет сильный ветер, который разгоняет пламя. Об этом корреспонденту URA.RA рассказала тюменка Елизавета, проживающая на территории Турции.
«Пожар сейчас в Кемере, это в 40 км от Анталии. Каждый день новости передают о том, что пожар все еще не потушен. Я эти пару дней вижу, как летают вертолеты и набирают воду в море, их много достаточно. Не знаю точно, задействованы ли они в том большом пожаре, но как-то тревожно, потому что эти дни был сильный ветер, он делает свой вклад в распространении огня», — рассказала Елизавета.
По словам собеседницы агентства, с Коньяалты (один из главных пляжей Анталье — прим.URA.RU) был виден дым от пожара, но в самом городе все спокойно. Местных жителей и туристов из отелей не эвакуируют. Пока, по словам Елизаветы, среди горожан и туристов паники нет.
В курортных городах Турции вспыхнули лесные пожары. Очаги были зафиксированы в Мармарисе и в уезде Каш провинции Анталье. Несмотря на ЧП, тюменские туристы не отказываются от отдыха в Турции.
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